Navidad violenta en Chos Malal: un hombre fue brutalmente golpeado, quedó inconsciente y lo derivaron grave a Neuquén

Navidad violenta en Chos Malal: un hombre fue brutalmente golpeado, quedó inconsciente y fue derivado grave a Neuquén

Chos Malal fue el lugar de un violento ataque en plena celebración de Navidad. Un hombre de 37 años fue encontrado inconsciente y con varias heridas producto de haber recibido una brutal golpiza en la vía pública. Debido a la gravedad de su situación, la víctima tuvo que ser derivada a Neuquén a un centro de mayor complejidad.

Brutal ataque en Chos Malal: lo que se sabe del hecho

La comisario Yanina Mardones informó a Diario RÍO NEGRO que tomaron conocimiento del hecho cuando, minutos después de las 00 del 25 de diciembre, recibieron el llamado anónimo de una persona que manifestaba haber encontrado a un joven tendido en la parte costanera sur, sección chacras, de Chos Malal.

Cuando los efectivos llegaron al sitió constató que la víctima estaba inconsciente y perdía «gran cantidad de sangre vía nasal». De manera inmediata se convocó a personal médico del nosocomio y al comprobar que «la persona tenía signos vitales», se los trasladó de urgencia al hospital local.

Mardones resaltó que fue ingresado en estado crítico y mientras era asistido, pudieron identificar que se trataba de un hombre de 37 años, residente de Chos Malal. Los médicos intentaron estabilizarlo y recién durante la tarde del jueves, lo trasladaron a una clínica de Neuquén capital.

La comisario detalló que la víctima presentaba graves heridas en el rostro y «tiene algunas partes bastante comprometidas». Actualmente permanece internado a la espera de una evolución.

Brutal ataque en Chos Malal: investigación en marcha y un detenido

El brutal ataque puso en marcha una investigación que terminó con la detención de quien sería el presunto autor del hecho, aunque no se descarta la participación de más personas.

Mardones informó que se llevaron a cabo distintas tareas y cerca del mediodía lograron «individualizarlo». El mismo permanece detenido y según confirmó, será sometido a las diligencias judiciales de formulación de cargos.

Si bien la investigación aún no culminó, la comisario indicó que se descartó que se trate de un ataque por robo debido a que la víctima tenía todas sus pertenencias. «Se presume que se trata más de una riña pero se están reuniendo testimonios e imágenes para determinarlo», resaltó.