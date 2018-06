¿Por qué se suspendió el amistoso de la Selección ante Israel?

La presión de la gente

Desde que se confirmó que la Selección jugaría un amistoso ante Israel, las redes sociales explotaron en un pedido: #ArgentinaNoVayas fue hashtag y hubo numerosas movilizaciones hacia la sede de AFA y, en los últimos días, incluso hacia el mismo predio deportivo del FC Barcelona.

“Messi, no vayas a Israel” era uno de los pedidos constantes que sonaban de parte de los grupos manifestantes, que se expresaban mediante el megáfono y que hicieron escuchar el pedido a los mismos jugadores. Y si el grupo de por sí no quería afrontar el partido, la presión de la gente aumentó esa sensación de incomodidad. Fue uno de los motivos que derivó en la decisión inquebrantable del equipo: no se jugaría, por más compromiso que haya.