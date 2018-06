Viajó de Roca a Rusia sin entradas, pero sueña con ver a la Selección

- ¿Fuiste exclusivamente para el Mundial, o fue coincidencia que justo andabas cerca en estas fechas?

- El viaje lo proyectábamos con un amigo, pero el se bajó y yo me vine igual. Es un tema del Mundial, yo en Brasil no me pude organizar para ir, así que era una cuota pendiente. Me fui organizando, ahorrando... yo vivía en La Plata, pero me volví a Roca para poder juntar plata y viajar al Mundial, conociendo también Europa.

- Si bien no tenés entradas, estás ahí donde pasa todo. ¿Qué pensas hacer con ese tema?

- En un momento me ilusioné con que me podían llegar a dar una entrada, pero ahora me parece que no... El otro día no querían dejar entrar a una familia con la madre y la hija sordomudas, por ejemplo, incluso cuando hablamos con gente del búnker; pero al final las hicieron pasar. Está difícil. Si puedo llegar a conseguir una entrada, buenísimo, pero si no con estar acá ya estoy agradecido con todo, con la vida. Después en una de esas, si se rompe el chanchito se rompe y veré si puedo conseguir alguna entrada barata, pero de alguna forma quiero acompañar a la Selección en todos lados.