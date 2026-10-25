«Del lado Lula de la vida»: el apoyo de Sergio Massa por las elecciones en Brasil

Sergio Massa ratificó su apoyo a Luiz Inácio Lula da Silva de cara al balotaje de este domingo en Brasil con un mensaje publicado en su cuenta de X. La contienda es contra Flávio Bolsonaro.

Los sondeos marcan una tendencia muy reñida entre los dos postulantes para presidir el país con la mayor economía de la región.

El mensaje de Sergio Massa por el balotaje en Brasil

“Siempre del lado Lula de la vida”, escribió el excandidato presidencial horas antes que iniciará la segunda vuelta electoral, en la que el mandatario brasileño buscará la reelección.

El pronunciamiento reafirmó el respaldo político de Massa a Lula, con quien mantiene una relación desde hace años, en una elección decisiva para Brasil y la región.

Sondeos anticipan un empate técnico entre Lula y Bolsonaro

Es la última batalla electoral para Lula, que con 80 años espera lograr una remontada después de perder en la primera vuelta ante el hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

Las últimas encuestas muestran un empate técnico, con una ligera ventaja para el senador, señaló AFP.

El clima es lluvioso en buena parte del país, cosa que puede afectar la abstención, del 21% en el primer turno.

El balotaje determinará si Brasil se mantiene como gran reducto de la izquierda en América Latina o si se suma al giro regional hacia la derecha impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump.

Lula aspira a un cuarto mandato no consecutivo y se ha presentado como un baluarte contra una injerencia de Estados Unidos y un protector de la democracia.

Flávio Bolsonaro, de 45 años, promete endurecer la lucha contra la delincuencia, recortar el gasto público y aliviar el costo de vida.