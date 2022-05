Bolsonaro visitó la zona afectada por los temporales donde son más de 90 los muertos

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, visitó hoy las zonas afectadas por lluvias torrenciales en el noreste del país, donde ya se reportaron al menos 91 fallecidos y 26 desaparecidos.

«Sobrevolamos parte del área afectada, intentamos aterrizar pero por recomendación de los pilotos resolvimos no hacerlo, dada la inconsistencia del suelo», dijo Bolsonaro en rueda de prensa junto a una comitiva de ministros en Recife, capital del estado de Pernambuco.

En la misma línea, afirmó que «lamentablemente estas catástrofes ocurren, un país continental (como Brasil) tiene sus problemas», al recordar el reciente período de intensas lluvias que dejó cientos de muertos en los estados de Río de Janeiro, Bahía y Minas Gerais.

– Nada é mais valioso do que aqueles que amamos e tudo que construímos com o suor de nosso trabalho. As chuvas em Recife e diversas cidades do NE têm causado perdas irreparáveis, mas estamos fazendo o possível para amenizar a dor de nossos irmãos, prestando todo apoio necessário. pic.twitter.com/COh7ppMVt4