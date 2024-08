Chile desplegó aviones caza en la frontera con Argentina: qué dicen en el gobierno de Javier Milei

La Fuerza Aérea de Chile (FACH) desplegó este miércoles dos aviones de combate en el sur del país ante una supuesta invasión de Argentina de su espacio aéreo. ¿Qué respondió el gobierno de Javier Milei?

Según informó el sitio Infobae, desde la administración libertaria negaron la presunta violación y se despegaron de la denuncia realizada por la ministra de Defensa del país trasandino, Maya Fernández Allende.

Fuentes de Presidencia aseguran que no hay «ninguna queja formal» por parte de Chile. «Ningún avión militar estuvo involucrado en cruzar la frontera chilena. No nos vamos a hacer cargo de algo que no tenemos responsabilidad», expresaron al mencionado medio.

En tanto, desde el Ministerio de Defensa de Argentina explicaron que «en los tiempos de interceptación de Chile no encontraron a nadie cuando salieron a rastrear«. Desde la Cancillería replicaron el mismo mensaje.

Pese a la denuncia, desde Argentina insistieron en precisar que este tipo de situaciones no afecta el vínculo diplomático con Chile. De hecho, no hubo ningún contacto entre Diana Mondino con su par chileno Alberto van Klaveren.

Chile desplegó aviones caza en la frontera con Argentina: qué se sabe sobre la presunta invasión aérea

La noticia fue confirmada por la propia ministra de Defensa del país transandino, Maya Fernández, a través de su cuenta de X. «Ayer, cerca de las veinte horas en la zona oriental del Estrecho Magallanes, existió una alerta de tráfico aéreo no identificado, ante lo cual nuestra Fuerza Aérea de Chile activó los protocolos, despegando los aviones F-5 en resguardo de nuestra soberanía”, expresó.



Y seguidamente, agregó: «Posterior a eso se perdió el contacto con este tráfico aéreo y en este momento se está llevando adelante una investigación».

«Lo que corresponde decir y para tranquilidad de toda la ciudadanía es que la Fuerza Aérea activó los protocolos y defendió nuestra frontera y soberanía como corresponde«, remató Fernández.

Según lo informado, los aviones F-5 fueron enviados desde la base aérea de Chabunco, en Punta Arenas (tres mil kilómetros al sur de Santiago), luego que radares en la zona austral del país se detectara una posible incursión aérea no autorizada.

La noticia de la supuesta invasión argentina fue difundida originalmente por el sitio BíoBíoChile, tras una publicación de un usuario de X, llamado César Quezada (@cesar_quezada), quien alertó de una supuesta misión de intercepción real hacia la frontera con Argentina.

«Se cree que aviones Pampa argentinos pudiesen haber pasado a Chile sin autorización, grave considerando que hay buques argentinos en Magallanes por UNITAS«, agregó Quezada en otra publicación.

Según información del citado medio, la violación del espacio aérea se habría producido proximadamente a tres mil pies, entre el monte Aymond y el Estrecho de Magallanes. Ahora comenzó una investigación exhaustiva del gobierno de Chile.

Meses atrás hubo tensión por la colocación incorrecta de paneles solares por parte de Argentina, que ocuparon una pequeña franja de suelo chileno. La polémica escaló a tal punto que debieron ser retirados en medio de un temporal de nieve.