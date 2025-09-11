El FBI recuperó el rifle usado en el asesinato de Charlie Kirk: aseguran que tienen en video al agresor

El FBI confirmó la recuperación del arma utilizada en el asesinato del activista conservador de los Estados Unidos, Charlie Kirk, quien murió de un disparo en el cuello durante un acto en la Universidad del Valle de Utah. Hasta el momento, el atacante continúa prófugo y las autoridades aseguran que ya cuentan con imágenes del sospechoso.

El arma encontrada y las pistas que siguen por el crimen de Charlie Kirk

Robert Bohls, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Salt Lake City, explicó que se trató de un “rifle de alto poder, de cerrojo” que fue “recuperado en un área boscosa hacia donde huyó el tirador”. Además, se recolectaron una huella de calzado, una huella de palma e impresiones de antebrazo para su análisis, según informó Infobae.

Por su parte, el comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, confirmó que poseen un “buen video” del sospechoso, aunque por ahora no será difundido. “Tenemos buen video de este individuo. No lo vamos a divulgar en este momento”, declaró en conferencia de prensa.

Donald Trump calificó el crimen como “un momento oscuro para Estados Unidos”.

Según Mason, los investigadores lograron “avances” significativos en el hecho. El tirador llegó al campus a las 11:52, subió a un techo, cruzó un edificio y escapó hacia un vecindario. El sospechoso “parece ser de edad universitaria” y logró mezclarse con los estudiantes.

El FBI también informó que ya recibió más de 130 pistas que están siendo “completamente investigadas”. A pesar de esos avances, por el momento no hay detenidos vinculados al ataque contra el activista de 31 años.

Reacciones políticas y advertencias por la violencia en Estados Unidos

El asesinato de Kirk generó fuertes repercusiones. El presidente Donald Trump lo calificó como “un momento oscuro para Estados Unidos” y advirtió sobre la violencia política. Incluso sostuvo que sectores de izquierda contribuyeron al clima hostil al compararlo con “nazis y los peores asesinos en masa del mundo”.

El gobernador republicano de Utah, Spencer Cox, aseguró que se trató de un “asesinato político” y recordó: “Solo quiero recordarle a la gente que todavía tenemos la pena de muerte aquí en el estado de Utah”. En paralelo, pidió serenidad mientras la investigación avanza.

Las autoridades también aclararon que varias personas de interés fueron interrogadas y luego liberadas. Mason pidió al público que no las hostigue: “Estos individuos no eran sospechosos. Eran personas de interés. No merecen ese acoso”, señaló.

En tanto, el vicepresidente JD Vance canceló un viaje a Nueva York para viajar a Utah y reunirse con la familia de Kirk. El hecho se suma a la larga lista de muertes vinculadas a la violencia armada en Estados Unidos, que deja unas 45.000 víctimas al año.