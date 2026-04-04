Doble jornada en el Ruca Che: Independiente y Biguá juegan los cuartos de final

Independiente y Biguá mejoraron sus números en el segundo torneo de la Liga Nacional Femenina de básquet y aunque ninguno tendrá ventaja de localía en los cuartos de final, sueñan con dar el golpe. El primer paso será este domingo en el estadio Ruca Che, con una doble jornada que se las trae.

Desde las 18, las Bigualas (7 en la fase regular) aguardarán por Ferro (2); mientras que a las 21 será el turno para Independiente (6) vs. El Talar (3). Para las neuquinas será vital obtener una victoria, ya que las dos series se definirán en Bella Vista y Capital Federal, respectivamente. Serán al mejor de tres juegos.

Las Bigualas quieren cortar la racha

Con una marca de 6-10, Biguá mostró pasajes de buen básquet y está en condiciones para medirse con Ferro, que terminó con 12-4, detrás de Obras. De todas maneras, las de Caballito tienen un gran equipo, que se quedó con el título en el Apertura. Además, tiene un letal 4-0 sobre las neuquinas en el historial de la LNB.

Las Agustinas, Jourdheuil y García, son las jugadoras determinantes para Rubén Jaime. Si ellas funcionan, las chances de victoria aumentan. Del otro lado, hay mucho Fernández que se destaca: Julia y Florencia adentro de la cancha, y Gabriel, integrante de la Generación Dorada, como entrenador. El segundo partido será el 11 de abril en el Héctor Etchart.

El gran antecedente de las Rojas

Independiente cerró la fase regular con marca de 8-8 y dos de esas victorias fueron ante El Talar, su rival de cuartos de final. Sorprendió de visitante por 78-68, en uno de sus triunfos más importantes del año y lo ratificó en el Ruca Che, por 63-58. Esto ilusiona a las dirigidas por Marcelo Remolina. Las de Buenos Aires llegan al a cita con una marca de 10-6 y altibajos en su rendimiento.

Las Rojas les ganaron los dos juegos a El Talar y sueñan con repetir. (LNF)

Laila Raviolo, Martina Torres y la retornada Josefina Cortez son vitales en el equipo neuquino, que enfrente tendrá nombres de mucha calidad como Luciana Delabarba, Rocío Cejas, Agustina Marín y compañía. El partido II se disputará en el Roberto Contini de Bella Vista, el 11 de abril.