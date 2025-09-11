Quién era Charlie Kirk, el activista de derecha y aliado de Donald Trump que fue asesinado en Estados Unidos

Charlie Kirk era un reconocido activista y aliado del presidente Donald Trump en Estados Unidos. Fue asesinado el 10 de septiembre de un disparo mientras participaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah. La policía acordonó la zona y se inició una búsqueda del tirador.

El hecho conmocionó a miles de estudiantes que presenciaron el momento en que Kirk fue asesinado. Un video del lugar de los hechos muestra a Kirk hablando bajo una carpa frente a unos miles de personas, cuando se escucha el sonido de un único disparo. En la grabación aparece Kirk desplomándose en su silla y se oyen gritos de pánico entre el público.

Quién era Charlie Kirk

Charlie Kirk fue un activista político conservador, autor y figura mediática estadounidense. Era conocido principalmente por ser el cofundador y director ejecutivo de Turning Point USA (Tpusa), una organización conservadora sin fines de lucro que promueve ideas de derecha en los campus universitarios de Estados Unidos.

Kirk fundó Tpusa en 2012 junto con Bill Montgomery, cuando tenía tan solo 18 años. La organización creció rápidamente y se convirtió en una fuerza influyente en el movimiento conservador juvenil, atrayendo el apoyo de donantes y figuras políticas prominentes. También fue el CEO de Turning Point Action (TPAction).

Fue descrito por The Washington Post como «una de las voces más prominentes de la derecha» en Estados Unidos y fue un fuerte partidario del expresidente Donald Trump.