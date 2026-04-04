La Selección Argentina Sub 17 debuta ante Perú en el Sudamericano: formación, hora y dónde verlo

Diego Placente es el entrenador de la Selección Sub 17, que comenzará su camino en el Sudamericano este sábado en Paraguay. (Prensa AFA)

Mientras los focos están puestos en la Selección Mayor de Lionel Scaloni, que viene de vencer a Mauritania y Zambia en la última fecha FIFA y ya piensa en la defensa del título en Estados Unidos, la Selección Argentina Sub 17 tendrá hoy su estreno en el Sudamericano cuando enfrente a Perú desde las 17:00, en Paraguay.

El equipo dirigido por Diego Placente integra el grupo junto a Brasil, Venezuela, Bolivia y Perú, y buscará uno de los siete cupos al Mundial Sub 17 que se disputará a fin de año en Qatar.

El formato del Sudamericano es el siguiente: se disputa con dos zonas de cinco equipos, en formato todos contra todos a una sola rueda. Los dos mejores de cada grupo avanzan a semifinales y aseguran su clasificación al Mundial. Por su parte, los otros equipos jugarán cruces para definir las posiciones del 5° al 7°, que también otorgan plazas para la Copa del Mundo.

El último año, Argentina quedó eliminada en los 16avos ante México por penales. Este año se volverá a llevar a cabo porque la FIFA firmó un convenió con Qatar para que el Mundial se juegue allí durante cinco años consecutivos (en 2025, fue la primera ocasión).

Formación, hora, TV y fixture

Argentina: Valentín Reigia; Thiago Pérez, Álvaro Güich, Julio Coria, Simón Escobar; Marcos Ortiz, Matheo Machuca; Tobias Goytia; Giovanni Baroni, Alan Alcaraz; Juan Policella. DT: Diego Placente.

TV: DSports.

Hora: 17:00.

Fixture:

Sábado 4 de abril (17.00) Argentina – Perú , en el estadio Ameliano (Villeta)

, en el estadio Ameliano (Villeta) Miércoles 8 de abril (20.00) Argentina – Venezuela , en el estadio Ameliano (Villeta)

, en el estadio Ameliano (Villeta) Viernes 10 de abril (20.00) Argentina – Brasil , en el estadio Ameliano (Villeta)

, en el estadio Ameliano (Villeta) Domingo 12 de abril (17.00) Argentina – Bolivia, en el estadio CARFEM (Ypané)

La lista de convocados de la Selección Argentina Sub 17

A diferencia de la lista que presentó Placente el año pasado, no hay ningún «europibe» en el plantel. Todos juegan en equipos del fútbol argentino y el que más convocados tiene es Lanús, con 4.

Arqueros: Thiago Parga (Huracán), Valentín Reigia (Argentinos Juniors), Facundo Ortellado (Banfield).

Defensores: Thiago Pérez (Huracán), Benjamín Salinas (Boca Juniors), Mateo Mendizabal (Banfield), Álvaro Güich (Rosario Central), Julio Coria (Boca Juniors), Felipe Echenique (Lanús), Simón Escobar (Vélez Sarsfield).

Mediocampistas: Alex Cardozo (Lanús), Matheo Machuca (Independiente), Santino Mambrín (Lanús), Galo Escobar (River Plate), Marcos Ortiz (Belgrano), Thiago Domínguez (Lanús), Giovanni Baroni (Talleres).

Delanteros: Alan Alcaraz (Argentinos Juniors), Facundo Salinas (Vélez Sarsfield), Benjamín Tapia (Belgrano), Emiliano Barrionuevo (Boca Juniors), Tobias Goytia (River Plate), Juan Policella (Vélez Sarsfield).