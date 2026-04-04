La Selección Argentina Sub 17 debuta ante Perú en el Sudamericano: formación, hora y dónde verlo
El equipo de Diego Placente juega hoy desde las 17:00 frente a Perú, con el objetivo de clasificar al Mundial que se disputará a fin de año en Qatar. El partido se podrá ver por DSports. Mirá el formato del torneo, el fixture y la lista de convocados.
Mientras los focos están puestos en la Selección Mayor de Lionel Scaloni, que viene de vencer a Mauritania y Zambia en la última fecha FIFA y ya piensa en la defensa del título en Estados Unidos, la Selección Argentina Sub 17 tendrá hoy su estreno en el Sudamericano cuando enfrente a Perú desde las 17:00, en Paraguay.
El equipo dirigido por Diego Placente integra el grupo junto a Brasil, Venezuela, Bolivia y Perú, y buscará uno de los siete cupos al Mundial Sub 17 que se disputará a fin de año en Qatar.
El formato del Sudamericano es el siguiente: se disputa con dos zonas de cinco equipos, en formato todos contra todos a una sola rueda. Los dos mejores de cada grupo avanzan a semifinales y aseguran su clasificación al Mundial. Por su parte, los otros equipos jugarán cruces para definir las posiciones del 5° al 7°, que también otorgan plazas para la Copa del Mundo.
El último año, Argentina quedó eliminada en los 16avos ante México por penales. Este año se volverá a llevar a cabo porque la FIFA firmó un convenió con Qatar para que el Mundial se juegue allí durante cinco años consecutivos (en 2025, fue la primera ocasión).
Formación, hora, TV y fixture
Argentina: Valentín Reigia; Thiago Pérez, Álvaro Güich, Julio Coria, Simón Escobar; Marcos Ortiz, Matheo Machuca; Tobias Goytia; Giovanni Baroni, Alan Alcaraz; Juan Policella. DT: Diego Placente.
TV: DSports.
Hora: 17:00.
Fixture:
- Sábado 4 de abril (17.00) Argentina – Perú, en el estadio Ameliano (Villeta)
- Miércoles 8 de abril (20.00) Argentina – Venezuela, en el estadio Ameliano (Villeta)
- Viernes 10 de abril (20.00) Argentina – Brasil, en el estadio Ameliano (Villeta)
- Domingo 12 de abril (17.00) Argentina – Bolivia, en el estadio CARFEM (Ypané)
La lista de convocados de la Selección Argentina Sub 17
A diferencia de la lista que presentó Placente el año pasado, no hay ningún «europibe» en el plantel. Todos juegan en equipos del fútbol argentino y el que más convocados tiene es Lanús, con 4.
Arqueros: Thiago Parga (Huracán), Valentín Reigia (Argentinos Juniors), Facundo Ortellado (Banfield).
Defensores: Thiago Pérez (Huracán), Benjamín Salinas (Boca Juniors), Mateo Mendizabal (Banfield), Álvaro Güich (Rosario Central), Julio Coria (Boca Juniors), Felipe Echenique (Lanús), Simón Escobar (Vélez Sarsfield).
Mediocampistas: Alex Cardozo (Lanús), Matheo Machuca (Independiente), Santino Mambrín (Lanús), Galo Escobar (River Plate), Marcos Ortiz (Belgrano), Thiago Domínguez (Lanús), Giovanni Baroni (Talleres).
Delanteros: Alan Alcaraz (Argentinos Juniors), Facundo Salinas (Vélez Sarsfield), Benjamín Tapia (Belgrano), Emiliano Barrionuevo (Boca Juniors), Tobias Goytia (River Plate), Juan Policella (Vélez Sarsfield).
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