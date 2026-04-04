El tremendo elogio de la Fórmula 1 a Franco Colapinto: «Excelentes actuaciones»

Colapinto se prepara para la exhibición que tendrá en Buenos Aires el próximo 26 de abril.

Franco Colapinto atraviesa un gran presente en la Fórmula 1. En el Gran Premio de China, el argentino sumó su primer punto con Alpine y tuvo buenas actuaciones en Australia y Suzuka.

Tras una buena actuación en el GP de Japón, el piloto de 22 años volverá a las pistas el 3 de mayo, en Miami. Cabe destacar que la Fórmula 1 no tendrá actividad durante todo el mes de abril, por las cancelaciones de las carreras de Bahréin y Arabia Saudita.

Colapinto terminó en la 16° colocación en Japón.

En el medio de este receso, la máxima categoría publicó un informe sobre el gran comienzo de Alpine. En el artículo, destacaron el buen nivel de Colapinto y Pierre Gasly en el arranque de temporada: «Excelentes actuaciones de ambos pilotos«, resaltaron.

Luego, resaltaron el gran trabajo que realizaron el francés y el argentino en las pruebas de Bahréin: «Tanto Gasly como Colapinto lograron un buen kilometraje durante las pruebas de pretemporada, algo que Colapinto admitió que le había ‘ayudado mucho’, ya que marcaba la primera vez que comenzaba una temporada como piloto a tiempo completo».

También se reconoció a Flavio Briatore, el director deportivo de Alpine, quien declaró que «conseguir nueve puntos y que tanto Pierre como Franco hayan puntuado es un gran resultado para el equipo«.

Además, remarcaron que la escudería francesa no se conforma con este inicio y va por más: «No parece haber ninguna complacencia entre los miembros del equipo de cara al futuro. Colapinto, por ejemplo, afirmó que el equipo ‘necesita mejorar su rendimiento’ tras haber conseguido su primer punto de la temporada en Shanghái».

Por último, también se hizo hincapié en la importancia del motor Mercedes, la prioridad que le dio la escudería para crear el auto de esta temporada, la estabilidad del equipo y el rendimiento en pista.

Antes del GP de Miami, el argentino tendrá otro gran desafío: realizará una exhibición el próximo 26 de abril en las calles de Buenos Aires, donde se espera la presencia de miles de fanáticos.

Colapinto fue visto entrenando en Mónaco

En las últimas horas, Colapinto fue tendencia en las redes sociales. Es que el argentino fue grabado mientras entrenaba en un sector del icónico circuito de Mónaco.

Cabe destacar que el argentino reside allí desde el año pasado. El Principado es un típico lugar escogido para vivir por los pilotos de la Fórmula 1. Aproximadamente, más de la mitad de la parrilla viven en este lugar.