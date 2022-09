El Huracán Ian causa eventos «catastróficos» y un tiburón quedó atrapado en una ciudad

El huracán Ian, cuyo impacto en Florida es inminente, ya provoca condiciones «catastróficas» con fuertes vientos, marejadas e inundaciones en este estado del sureste de Estados Unidos, dijo el miércoles el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Tras su pasaje por Cuba el martes, donde dejó dos muertos y un apagón generalizado, Ian, de categoría 4 en la escala de 5 de Saffir-Simpson, ostenta vientos sostenidos de 250 km/h y ráfagas más fuertes.

Se espera que impacte en la tarde en la costa oeste de Florida, que se desplace tierra adentro antes de volver a salir al mar la noche jueves, según el pronóstico. También podría afectar a los estados Georgia y Carolina del Sur.

El huracán ya «causa marejadas ciclónicas catastróficas, vientos e inundaciones en la península de Florida», dijo NHC en su último informe.

Se esperan precipitaciones de entre 300 y 450 mm en el centro y noreste de la península, y de hasta 600 mm en algunos lugares, dijo el NHC.

«Esta es una tormenta de la que hablaremos durante muchos años», dijo el director del Servicio Nacional de meteorología (NWS), Ken Graham, en conferencia de prensa.

«Claramente, este es un huracán muy poderoso que tendrá consecuencias de largo alcance», afirmó.

La marejada es tan poderosa que hasta dejó a un tiburón atrapado en las calles de la ciudad Fort Myers.

The storm surge is so powerful from #HurricaneIan that it has brought a shark into the city streets of Fort Myers.



🎥@BradHabuda pic.twitter.com/RHY0kK5RHR