Irán abre la puerta a negociar con Estados Unidos para frenar el conflicto en Medio Oriente, pero puso una condición

El jefe del poder judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejei, dijo este viernes que Teherán está abierto a hablar con Estados Unidos, pero no aceptará «imposiciones» bajo amenaza. La tensión en Medio Oriente escaló cuando el pasado sábado, Irán decidió retirarse de las negociaciones tras registrar nuevos ataques en Líbano parte de Israel pese a que aún seguía vigente el acuerdo de alto al fuego.

La condición de Irán para abrir el diálogo con Estados Unidos

«La República Islámica nunca renunció a las negociaciones (…) pero efectivamente no aceptamos imposiciones», declaró en un video publicado en el sitio internet del poder judicial Mizan Online.

«No queremos la guerra; no queremos que siga», enfatizó. Pero Irán «no va a abandonar para nada sus principios y valores ante este enemigo malicioso, con el objetivo de evitar la guerra o prevenir su continuación», matizó.

Irán y Estados Unidos llevaron a cabo una sola ronda de conversaciones, tras instaurarse en abril una frágil tregua después de casi 40 días de guerra, que arrancaron con los bombardeos norteamericanos e israelíes del 28 de febrero.

En los últimos días las conversaciones se estancaron, y EEUU impuso un bloqueo naval a los puertos iraníes. Teherán a su vez mantiene casi cerrado el estrecho de Ormuz, vía fundamental para el tránsito de los hidrocarburos extraídos del Golfo.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, amenazó esta semana con la posibilidad de retomar las operaciones contra Irán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, debía ser informado por mandos militares de las opciones sobre la mesa, según la web Axios.

Ejei insistió en que Washington no logró «nada» en esta guerra, agregando que Teherán no se va a «amilanar» en las negociaciones.

En un mensaje escrito difundido el jueves, el líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, destacó que EEUU encajó una «derrota vergonzosa» en esta contienda.

Añadió que los iraníes mantendrán su capacidad nuclear y de misiles como parte de su «capital nacional».