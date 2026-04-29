Donald Trump extendió el bloqueo en Medio Oriente y lanzó una amenaza a Irán junto a una imagen con IA

La tensión escala en Medio Oriente. Durante las primeras horas de este miércoles se informó que la defensa antiaérea de la embajada de Estados Unidos en Irák, derribó un dron no identificado y al poco tiempo, el presidente Donald Trump lanzó una fuerte amenaza contra Irán.

Además comunicó que extendió el bloqueo contra el país iraní tras asegurar que esta medida «conlleva menos riesgos que otras opciones».

Estados Unidos extiende el bloqueo contra Irán

El presidente de Estados Unidos, según lo revelado por The Wall Street Journal, informó que solicitó a su Administración que se prepare para un bloqueo prolongado contra Irán.

Si bien se mantiene el alto el fuego en Medio Oriente, Trump optó por continuar presionando la economía y las exportaciones de petróleo de Irán e impedir el transporte marítimo hacia y desde sus puertos ante la suspensión de negociaciones entre los países involucrados en la guerra.

Trump considera que el bloqueo, conlleva menos riesgos que otras opciones como reanudar los bombardeos o retirarse del conflicto. Funcionarios de la Casa Blanca señalaron que Trump no está dispuesto a renunciar a su exigencia de que Irán, como mínimo, se comprometa a suspender su enriquecimiento nuclear durante 20 años y acepte restricciones a partir de entonces.

En ese sentido, el presidente estadounidense le indicó a sus asesores que la oferta de tres fases de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y posponer las conversaciones nucleares demuestra que Teherán no estaba negociando de buena fe.

La amenaza de Trump contra Irán y la imagen creada con IA

Luego de conocerse la prórroga del bloqueo, el republicano insistió en que Teherán debería «espabilar» ante el estancamiento de las negociaciones sobre la guerra. El mensaje llegó mientras la Casa Blanca analiza una propuesta del régimen islámico para desbloquear el estrecho de Ormuz.

De acuerdo a lo informado, Trump usó su red Truth Social para lanzar un mensaje directo a Irán en el que aseguró que «no es capaz de organizarse» y afirmó que «no saben cómo firmar un acuerdo no nuclear».

«¡Más les vale espabilar pronto!», advirtió y acompañó el mensaje con una imagen creada artificialmente en la que aparece con gafas oscuras, un fusil y la frase: «Se acabó el Señor Bueno».

En la misma red social, Trump también hizo un posteo el martes donde indicó que Irán le había pedido a Estados Unidos reabrir el estrecho de Ormuz «lo antes posible».

«Irán acaba de informarnos que están en un ‘estado de colapso’», escribió ese día y agregó: «Quieren que abramos el estrecho de Ormuz lo antes posible, mientras intentan resolver su situación de liderazgo (¡algo que creo que podrán hacer!)».

Sin embargo, una fuente estadounidense a Reuters, remarcó que Trump no está satisfecho con la última propuesta iraní para resolver la guerra y esto frenaría las esperanzas de lograr un acuerdo.