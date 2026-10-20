Japón lanzó una misión espacial para traer muestras de una luna de Marte por primera vez

La misión espacial MMX busca revelar el origen de la vida en los planetas rocosos.

Japón apuesta a una misión espacial sin precedentes: traer a la Tierra muestras de una de las lunas de Marte. La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) desarrolla la misión Martian Moons Exploration (MMX), que tiene como objetivo llegar a Fobos, recolectar material de su superficie y regresar con una cápsula en 2031.

El proyecto representa un desafío tecnológico y científico para el que participan cinco agencias espaciales. La nave deberá recorrer millones de kilómetros, operar cerca de un cuerpo celeste de apenas 22 kilómetros de diámetro, descender sobre su superficie y regresar con muestras que permitan estudiar de cerca el sistema marciano.

La misión cuenta con un presupuesto de 578 millones de dólares y busca llenar un vacío en la exploración espacial: hasta ahora, ninguna misión logró traer material de Fobos o Deimos, las dos lunas de Marte.

MMX: el viaje de cinco años para llegar a Fobos

La misión utiliza un cohete H3, desarrollado por JAXA y Mitsubishi Heavy Industries, para iniciar su viaje hacia el sistema marciano. Una vez completada la fase de lanzamiento, la nave debe realizar un trayecto interplanetario de aproximadamente diez meses, con llegada a Marte prevista para agosto de 2027.

Después de alcanzar el planeta rojo, la nave ajustará su trayectoria para operar en una órbita cuasisatelital alrededor de Fobos. Esta configuración le permitirá acompañar los movimientos de la luna mientras ambos cuerpos giran alrededor de Marte.

La misión contempla una campaña científica y dos descensos sobre Fobos para recolectar material de su superficie. El objetivo es recuperar al menos 10 gramos de polvo, suelo y fragmentos rocosos, que serán trasladados a la Tierra para su análisis en laboratorios.

Tom Statler, astrofísico de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA), resumió la expectativa que genera el proyecto: “Hay mucha adrenalina, mucha emoción y mucho ‘guau’”.

El misterio del origen de las lunas de Marte

Uno de los principales objetivos de MMX es responder una pregunta que sigue abierta en la ciencia planetaria: ¿cómo se formaron Fobos y Deimos?

Existen dos hipótesis principales. La primera sostiene que ambas lunas se originaron a partir de material expulsado desde Marte por un gran impacto. Con el tiempo, esos fragmentos se habrían agrupado hasta formar los satélites.

La segunda posibilidad plantea que Fobos y Deimos son asteroides que fueron capturados por la gravedad del planeta rojo durante los primeros tiempos del Sistema Solar.

Las características conocidas de ambos cuerpos alimentan el debate. Sus órbitas, casi circulares y cercanas al ecuador marciano, respaldan la hipótesis de un origen vinculado al planeta. Sin embargo, su forma irregular, su superficie oscura y su apariencia semejante a la de algunos asteroides también son compatibles con la posibilidad de una captura gravitatoria.

Las observaciones realizadas desde telescopios y naves espaciales aportaron información sobre sus características generales, pero no alcanzan para resolver definitivamente la discusión. El análisis directo de las muestras podría ofrecer respuestas mucho más precisas.

Qué esperan descubrir con las muestras de Fobos

Los científicos estudiarán la composición química, los minerales y la antigüedad del material recolectado. Después, compararán los resultados con rocas marcianas y muestras de asteroides para determinar cuál de las hipótesis explica mejor el origen de las dos lunas.

Si Fobos contiene restos de material expulsado desde Marte durante impactos antiguos, las muestras también podrían aportar información sobre la historia geológica del planeta rojo. En particular, permitirían estudiar materiales que no necesariamente están disponibles en las regiones exploradas por los vehículos que recorren su superficie.

La investigación también podría ayudar a reconstruir los procesos que moldearon los planetas rocosos durante las primeras etapas del Sistema Solar, cuando los impactos y la acumulación de escombros desempeñaron un papel fundamental en su evolución.

Una misión internacional para explorar el sistema marciano

MMX reúne el trabajo de distintas agencias espaciales y equipos científicos. Su objetivo no se limita a observar Fobos: busca obtener material físico de un entorno que hasta ahora no fue alcanzado por ninguna misión de retorno de muestras.

“Es una oportunidad única en la vida. Formamos parte de la primera misión de retorno de muestras del sistema marciano”, afirmó Markus Grebenstein, jefe del rover de la Agencia Espacial Alemana.

El regreso previsto para 2031 marcaría un hito en la exploración espacial. Si la misión cumple sus objetivos, las muestras de Fobos podrían ayudar a resolver el origen de las lunas de Marte y aportar nuevas claves sobre la formación y evolución del Sistema Solar.