Argentina y Japón evalúan un acuerdo histórico para desarrollar energía inalámbrica con el Conicet

Autoridades del CONICET y de AOTS junto a sus respectivos equipos de trabajo. Foto: Conicet.

El Conicet y la Asociación para la Cooperación Técnica en el Extranjero y las Alianzas Sostenibles (AOTS) de Japón -entidad dependiente del Ministerio de Economía, Comercio e Industria nipón (METI)- mantuvieron una reunión para explorar oportunidades de cooperación en el desarrollo de tecnologías de transferencia inalámbrica de energía.

El encuentro tuvo como eje central evaluar la capacidad científico-tecnológica de Argentina en esta disciplina, además de revisar el marco regulatorio vigente para la implementación y uso de estas frecuencias en el país.

Áreas claves de aplicación

La comitiva japonesa expuso avances sobre proyectos de relevamiento tecnológico desarrollados por firmas de su país, destacando el potencial de la transferencia inalámbrica en sectores estratégicos:

Industria automotriz: Carga y alimentación de vehículos eléctricos sin necesidad de cables.

Carga y alimentación de vehículos eléctricos sin necesidad de cables. Automatización industrial: Eficiencia en procesos productivos y robótica.

Eficiencia en procesos productivos y robótica. Edificios inteligentes: Gestión optimizada e infraestructura conectada.

Gestión optimizada e infraestructura conectada. Salud: Alimentación de dispositivos médicos implantables.

Capacidad local y regulación

Durante la jornada, las autoridades abordaron el estado de la investigación y desarrollo (I+D) liderada por los equipos del Conicet. Asimismo, se analizaron los procedimientos de certificación, la autorización de equipos y la normativa nacional sobre asignación de frecuencias radioeléctricas.

Del encuentro participaron el vicepresidente de Asuntos Tecnológicos del Conicet, Alberto Baruj, el gerente de Vinculación Tecnológica, Gustavo Schötz, junto a equipos técnicos de Cooperación Internacional y de la Coordinación de Ingenierías, Ambiente y Energía.

La reunión concluyó con la identificación de fortalezas locales para proyectar futuros intercambios bilaterales.