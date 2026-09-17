Donald Trump amenazó con cortar el comercio con la Unión Europea si suma a Canadá como miembro asociado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió con imponer severos aranceles e incluso cortar el comercio con la Unión Europea si avanza la asociación con Canadá. (Foto: gentileza)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles con imponer severos aranceles e incluso con «cortar el comercio» con la Unión Europea (UE) si el bloque comunitario concreta su proyecto de incorporar a Canadá bajo la figura de miembro asociado.

Según consignó la agencia Associated Press, las declaraciones del mandatario estadounidense tuvieron lugar en el aeropuerto de Charlotte, en Carolina del Norte, antes de encabezar un acto de campaña. Al ser consultado por la prensa sobre el acercamiento entre Bruselas y Ottawa, Trump condicionó la respuesta de Washington a las intenciones de los líderes europeos: «Si considero que se trata de un acto hostil, impondré aranceles muy severos o llegaré a cortar el comercio con Europa en muchos ámbitos», sentenció.

La propuesta de Ursula von der Leyen para incorporar a Canadá a la Unión Europea

La advertencia de la Casa Blanca se produjo horas después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciara formalmente durante su discurso sobre el estado de la Unión en el Parlamento Europeo su intención de abrir las puertas del bloque al país norteamericano.

«Me gustaría colaborar con usted para allanar el camino para que Canadá se convierta en el primer miembro asociado de la UE», le transmitió Von der Leyen al primer ministro canadiense, Mark Carney.

La iniciativa busca consolidar una alianza estratégica y transatlántica inédita, impulsada por la necesidad de Ottawa de resguardar su economía frente a los reiterados embates comerciales y la presión arancelaria implementada por la administración Trump.

«Un socio pésimo»: la dura advertencia arancelaria de Donald Trump

Trump desestimó de lleno la iniciativa comunitaria y calificó de «irrisoria» la posibilidad de que su vecino del norte se integre al esquema europeo.

«Canadá ha sido un socio comercial pésimo», afirmó el mandatario estadounidense ante los periodistas, según reportaron las agencias internacionales. En esa línea, insistió en que vigilará los términos del acuerdo: «Si Europa da ese paso con malas intenciones, impondremos aranceles muy elevados; si la intención es buena, no hay problema».

El discurso de Mark Carney ante el Parlamento Europeo

La escalada dialéctica coincide con la presentación extraordinaria que brindará este jueves el primer ministro Mark Carney ante el plenario de la Eurocámara en Estrasburgo.

El líder canadiense viene alertando en foros internacionales sobre la ruptura del orden global tradicional y la necesidad de que las potencias intermedias construyan nuevas alianzas para blindar su soberanía y el comercio multilateral, una postura que profundiza la confrontación geopolítica y comercial con Washington.