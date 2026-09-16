La Unión Europea ofreció a Canadá ser el primer miembro asociado del bloque: «No es contra nadie»

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, abrió el camino de Canadá a la Unión Europea. Foto: AP.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso el miércoles convertir a Canadá en el primer miembro asociado de la Unión Europea, un gesto sorprendente en un momento en que las amenazas del presidente Donald Trump acercan a Ottawa a Europa.

Los aranceles impuesto por el Gobierno norteamericano y sus reiteradas declaraciones sobre convertir al país limítrofe en el estado número 51 han deteriorado la relación entre ambas naciones. Canadá busca reducir su dependencia de Estados Unidos, destino de aproximadamente el 70% de sus exportaciones, y el primer ministro Mark Carney ha abogado por una «alianza única» con la UE.

El discurso que abrió la puerta a Canadá a la Unión Europea

En su discurso anual sobre el Estado de la Unión Europea, von der Leyen afirmó que Canadá y la UE se basarían en su acuerdo de libre comercio vigente, conocido como CETA, para crear una «Alianza para el Futuro» más amplia, cuyo objetivo es generar «un espacio común de prosperidad y seguridad económica».

Ella describió esa relación más estrecha como basada no solo en el comercio, sino también en valores democráticos compartidos.

«Sobre todo, querido Mark, Europa y Canadá creen en la democracia», le dijo von der Leyen a Carney, quien recibió una ovación de pie en el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Está previsto que intervenga ante el Parlamento el jueves.

Canadá busca una relación que esté a punto de convertirse en miembro de la UE

Un funcionario canadiense familiarizado con las conversaciones, dijo la semana pasada que Ottawa estaba explorando la posibilidad de establecer vínculos con la UE que podrían quedar a las puertas de la adhesión, consignó AP. El funcionario indicó que Canadá buscaría un acuerdo que permitiera a sus ciudadanos vivir y trabajar en Europa sin necesidad de visado, como parte de una alianza estratégica más amplia.

Jonathan Wilkinson, embajador designado de Canadá ante la UE, declaró el miércoles que Ottawa había conversado con funcionarios europeos sobre la posibilidad de la membresía asociada antes del discurso de von der Leyen y que «sabía que era algo que se estaba considerando». Añadió que Canadá había hablado con la UE sobre una «Alianza para el Futuro», mientras que los funcionarios europeos habían planteado la cuestión de la membresía asociada.

Wilkinson afirmó que Canadá no busca la plena adhesión a la UE porque ello implicaría ceder parte de su soberanía. En cambio, Ottawa desea «acercarse lo máximo posible» al bloque de una manera que fortalezca la soberanía canadiense en lugar de debilitarla, explicó.

La oficina de Carney acogió con satisfacción la propuesta de von der Leyen, afirmando que Canadá estaba estrechando lazos con la UE «para fortalecer nuestra soberanía» y apoyando una salida del CETA.

Canadá ya se ha unido al programa de adquisiciones de defensa de la UE

Von der Leyen afirmó que la ampliación de la colaboración abarcaría la fabricación avanzada, la tecnología, la producción de defensa, el Ártico, la energía, los minerales críticos, las baterías, la inteligencia artificial, la computación cuántica, la ciberseguridad y la seguridad económica.

“Esta alianza no es contra nadie, sino para fortalecer nuestra relación común”, afirmó. “En resumen, queremos llevar la relación con Canadá al nivel más alto posible”.

Dado que la adhesión de Canadá a la UE como miembro asociado sería un hecho sin precedentes, no existe un reglamento que regule su funcionamiento ni sus implicaciones prácticas. Se desconoce quién tendría que aprobar la adhesión y cuánto tiempo podría tardar dicho proceso.

Wilkinson afirmó que Ottawa y Bruselas se están centrando deliberadamente primero en la esencia de la relación, en lugar de en cómo denominarla. «Antes de llegar al punto de decidir cómo llamar a algo, primero hay que conocer su naturaleza», dijo.

Dijo que es probable que la forma que tome se aclare en la cumbre Canadá-UE de octubre, cuando ambas partes esperan hacer un anuncio y podrían acordar cómo describirlo.

Actualmente, todos los pasos hacia la adhesión a la UE deben ser aprobados por unanimidad por los 27 países miembros.

La idea de la membresía asociada se ha barajado en el pasado para Ucrania , o para el Reino Unido posterior al Brexit, pero no se han tomado medidas concretas.

Canadá y la UE exploran una alianza más amplia

La relación entre Canadá y la Unión Europea ha llegado a un punto en el que ambas partes necesitan ir más allá de la retórica y empezar a construir algo más sustancial, dijo Tobias Cremer, miembro alemán del Parlamento Europeo.

“Ahora es el momento de dejar de enviarnos cartas de amor y ponerle carne a la relación”, dijo Cremer, del partido socialdemócrata de centroizquierda.

Argumentó que cualquier nuevo acuerdo debería ser más ambicioso que otro acuerdo comercial o de defensa, describiendo el objetivo como una alianza estratégica más integral entre Canadá y la UE.

Según Cremer, los marcos existentes, como el CETA, podrían servir de base, pero deberían utilizarse de forma más completa y ampliarse. Añadió que la necesidad de estrechar los lazos está cada vez más impulsada tanto por la geopolítica como por la economía.

Según afirmó, el objetivo debería ser, en última instancia, mayor que un acuerdo bilateral: posicionar potencialmente a la UE como un punto de encuentro para las potencias intermedias, una idea que Carney también ha planteado.

Este año, Canadá se convirtió en el primer país no europeo en unirse al programa de defensa SAFE de la UE, dotado con 150.000 millones de euros (173.000 millones de dólares), lo que brinda a las empresas canadienses acceso a la contratación pública conjunta, en un momento en que Europa busca aumentar su preparación en materia de defensa.

Iratxe García Pérez, presidenta del grupo de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, elogió a Carney por demostrar “una gran valentía al enfrentarse a Donald Trump” y afirmó que se necesitaban aliados para defender “la soberanía, la solidaridad y el derecho internacional”.

Carney afirmó el martes que la integración económica, antes vista principalmente como una ventaja, está siendo utilizada cada vez más como un arma por ciertos países. Añadió que las conversaciones se intensificarán en la cumbre Canadá-UE a finales de octubre.

AP