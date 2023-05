Más de un centenar de muertos por inundaciones en Ruanda

Más de un centenar de personas murieron como consecuencia de las inundaciones en el norte y el oeste de Ruanda, dijo hoy la Agencia de Radiodifusión de Ruanda (RBA), citando balances de las autoridades locales.

«La lluvia que cayó anoche (martes) provocó un desastre en las provincias del norte y el oeste. Actualmente, las cifras provisionales publicadas por la administración de estas provincias indican que 109 personas han sido declaradas muertas», sostuvo en su sitio web la RBA, que supervisa los medios de comunicación audiovisuales públicos.

🚨UPDATE



115 people have been confirmed dead in Western and Northern Provinces following the heavy rains and floods last night, and the death toll is still increasing. #RBANews pic.twitter.com/6C89ubXnXk