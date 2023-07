Ola de calor: en Irán la sensación térmica superó los 66°C y en Grecia crecen los incendios

La ola de calor causa estragos en el hemisferio norte. Tal es el caso de Irán, que el pasado domingo registró un récord con una sensación térmica de más de 66,7 grados. La medición fue realizada en el Aeropuerto Internacional del Golfo Pérsico.

A principios de este mes, más de mil personas debieron recibir tratamiento después de que las tormentas de polvo devastaran el sureste del país. Por otra parte, en las redes sociales se multiplican las quejas por las jornadas interminables de calor sin agua corriente, en un contexto de una profunda sequía.

La escasez de agua es un problema de larga data. Pero se han vuelto más graves a medida que se acelera el cambio climático, lo que despertó numerosas protestas.

Persian Gulf International Airport in Iran reported a heat index of 152°F (66.7°C) today at 12:30 pm.



Those are intolerable conditions for human/animal life. pic.twitter.com/R3RJ9pf4DC