Escándalo de corrupción en Brasil: el juez Alexandre de Moraes en la mira por nexos con un banquero acusado de estafa

EL juez Alexandre de Moraes, uno de los miembros más influyentes del Supremo Tribunal Federal de Brasil, quedó envuelto en un escándalo de corrupción por su presunta vinculación con el banquero Daniel Vorcaro, actualmente preso, acusado de estafa.

En tanto, Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y candidato en las próximas elecciones, pidió públicamente la renuncia del magistrado, cuya esposa también estaría vinculada a Vorcaro, ex CEO del Banco Master.

Un juez de Brasil involucrado en un escándalo de corrupción

Por las manos del juez pasó la causa de Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión acusado de haber orquestado un golpe de Estado poco antes de la asunción de Luiz Inacio Lula Da Silva, en enero de 2023.

De acuerdo con la investigación de la policía brasileña, se hallaron numerosos mensajes de texto entre el juez y el banquero durante los últimos dos años, y además se confirmaron varios encuentros de manera personal, lo que pareciera reforzar el presunto vínculo entre ambos.

El presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Edson Fachin, anunció hoy que adoptará las “medidas necesarias” y que la decisión se conocerá más adelante. “En los próximos días, concluido el análisis necesario de los hechos y observados los procedimientos institucionales pertinentes, esta Presidencia anunciará, en el tiempo debido y sin precipitación, las medidas que correspondan y sean necesarias”, dijo Fachin.

«Son muchas acusaciones graves y espero que las aclare, porque de lo contrario, si se comprueban estas sospechas, no tiene la menor condición para seguir siendo ministro del Supremo Tribunal Federal», remarcó Flávio Bolsonaro, candidato presidencial.

Por su parte, el fiscal general de la República, Paulo Gonet, solicitó este martes la anulación de un informe de la Policía Federal que contiene diálogos entre el ex banquero y el juez. Al defender la nulidad del procedimiento, Gonet, quien también se menciona en el informe, argumentó que el ministro André Mendonça «impuso la investigación» de su colega de la Corte.

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