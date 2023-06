Qué dijeron los rescatistas que llegaron a la zona donde se estrelló el avión de Washington: «Un cráter»

La noticia de un avión que se estrelló este domingo en las afueras de Washington, tras sobrevolar espacio no autorizado y ser perseguido por un avión caza, causó conmoción mundial. Ahora, los primeros socorristas que llegaron a la zona revelaron detalles sorprendentes del accidente.

Los primeras cuatro personas que vieron el lugar del impacto hablaron con la cadena CNN y revelaron que el avión dejó un «cráter». Los investigadores creen que chocó contra el suelo en un ángulo muy pronunciado.

«No había nada más grande que un brazo», revelaron sobre la espeluznante escena. Asimismo, los socorristas también aseguraron que encontraron indicios de restos humanos.

Quiénes son la víctimas del avión que se estrelló en Washington, tras ser perseguido por un caza

El avión que se estrelló estaba registrado a nombre de Encore Motors of Melbourne Inc, con sede en Florida.

John Rumpel, director de la empresa, declaró a The New York Times que en el avión viajaban su hija, su nieta de dos años, la niñera de ésta y el piloto. Regresaban a su casa de East Hampton, en Long Island, después de visitar la suya en Carolina del Norte, explicó.

Rumpel aseguró que no tenía mucha información de las autoridades, pero que esperaba que su familia no sufriera y sugirió que el avión podría haber perdido presurización. “No creo que hayan encontrado los restos todavía”, dijo Rumpel al periódico.

Cómo seguirá la investigación sobre las causas que llevaron a estrellar un avión en Washigton

Según la Administración Federal de Aviación, el Cessna Citation despegó el domingo de Elizabethtown (Tennessee) y se dirigía al aeropuerto MacArthur de Long Island. Inexplicablemente, el avión dio la vuelta sobre Long Island, en Nueva York, y voló en línea recta sobre D.C. antes de estrellarse sobre terreno montañoso cerca de Montebello, Virginia.

No quedó claro de inmediato por qué el avión no respondía, por qué se estrelló o cuántas personas iban a bordo. El avión voló directamente sobre la capital del país, aunque técnicamente sobrevolaba uno de los espacios aéreos más restringidos del país.

Los sitios de seguimiento del vuelo mostraron que el jet sufrió un rápido descenso en espiral, descendiendo en un momento dado a una velocidad de más de 30.000 pies por minuto antes de estrellarse en el páramo.

El investigador de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), Adam Gerhardt, dijo a los periodistas que los investigadores tardarán en llegar al lugar del accidente. Esperan estar en el lugar al menos tres o cuatro días.

Los especialistas estudiarán cuándo dejó de responder el piloto y por qué el avión siguió la trayectoria que siguió, explicó. Tendrán en cuenta varios factores que se examinan habitualmente en este tipo de sondeos, como el avión, sus motores, las condiciones meteorológicas, las cualificaciones del piloto y los registros de mantenimiento, dijo.

Con información de CNN, AP y AFP