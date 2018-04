Terminó el bombardeo contra Siria y trascienden más detalles

Trump dijo que Estados Unidos está preparado para presionar de manera “sostenida” a Assad hasta que dé fin a lo que Trump describió como un patrón criminal de asesinar a su propio pueblo con armas químicas. No estaba claro si Trump se refería a que la operación militar se extendería más allá de una ronda inicial de ataques con misiles.

“El malvado y despreciable ataque hizo que madres, padres y niños sufrieran de dolor y lucharan por respirar. Estos no son actos de un hombre, son crímenes de un monstruo”, declaró Trump.

La primera ministra británica Theresa May dijo en Londres que Occidente ha intentado toda vía diplomática posible para impedir que Assad use armas químicas. “Pero nuestros esfuerzos se han visto frustrados repetidamente” por Siria y Rusia, añadió.

“Así que no hay una alternativa viable al uso de la fuerza para degradar y disuadir el uso de armas químicas por parte del régimen de Assad”, manifestó. “Esto no se trata de una intervención en una guerra civil. No se trata de un cambio de régimen”.