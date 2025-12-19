Energía y financiamiento: el Gobierno cerró un préstamo con el Banco Mundial por US$300 millones

El Gobierno aprobó la adquisición de un préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento por 300 millones de dólares. La confirmación llegó con la publicación del Boletín Oficial donde también quedó firme que el crédito estará destinado a financiar el proyecto de transición hacia sectores de electricidad y gas sostenible.

El Decreto 900/2025 cuenta con la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. El mismo autoriza el financiamiento adicional para el programa que viene ejecutándose desde 2023 cuando comenzó la gestión libertaria.

Energía y financiamiento: lo que establece el decreto sobre el préstamo

El documento que fue publicado esta madrugada establece que los fondos serán desembolsados en dólares estadounidenses con una madurez de 35 años, incluido un periodo de gracia de 6 años, a una tasa de interés variable basada en el indicador SOFR más un margen.

A su vez indica que el Ministerio de Economía será el organismo encargado de ejecutar el proyecto, actuando a través de la Secretaría de Energía y con la participación de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético. En tanto el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad actuará como subejecutor de una parte del programa.

De acuerdo a lo precisado en el decreto, el Gobierno solicitó al Banco Mundial el financiamiento adicional para expandir las actividades del proyecto como el diseño de un marco tarifario para incentivar nuevas inversiones en generación térmica de respaldo de energías renovables y el fortalecimiento institucional del sector energético.

El financiamiento complementa el préstamo original de 300 millones de dólares aprobado en 2023 mediante el Decreto 718 de ese año.

Por otra parte explica que la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales pasará a estar a cargo de la coordinación administrativa y fiduciaria del proyecto, brindando asistencia en la ejecución de estos aspectos. Sobre el final establece que podrán aplicarse modificaciones al contrato siempre que no constituyan cambios sustanciales en el objeto o destino de los fondos ni deriven en un incremento de su monto.

Con información de Noticias Argentinas