Por qué las mascotas no deben ingresar a los Parques Nacionales

Neuquén anunció ayer que habilitó zonas destinadas a perros y gatos en sus cuatro balnearios . Desde este año los y las vecinas de Neuquén pueden disfrutar del río junto a sus mascotas. Pero, a no engolosinarse que no son bienvenidos en todos lados. Desde Parques Nacionales recordaron los peligros de llevar mascotas a las áreas protegidas.

Desde Parques Nacionales recordaron la necesidad de que las mascotas queden en casa. «Las áreas protegidas y los diferentes ambientes naturales no son espacios para compartir con las mascotas, dado que pueden afectar a la fauna nativa y al ambiente», aseguran en un comunicado.

Los motivos de esta prohibición sobran. Y lo explican de la siguiente manera:

-Las heces de los animales domésticos, aunque tengan todas las vacunas, pueden transmitir enfermedades a la fauna autóctona. Y aunque sean retiradas o cuidadas por sus dueños las mascotas son animales territoriales, cuyos olores pueden ocasionar el abandono de sitios de anidamiento/guarida, con pichones/crías, afectando la seguridad y el éxito reproductivo de las especies.

-Los perros y gatos naturalmente atacan y ahuyentan a la fauna nativa que ya cuenta con sus depredadores naturales. Tan solo un ladrido o el olor generan estrés y miedo en la fauna. Se han registrado ataques de perros a especies protegidas como el huillín, el pudú y el huemul dentro de los Parques Nacionales.

-Al llevar a nuestras mascotas las exponemos a que puedan sufrir accidentes de tránsitos en las rutas y caminos, o que puedan agredir a otras personas.

Por todos estos motivos, desde Parques Nacionales proponen disfrutar de pasear, pero con nuestras mascotas en casa.

Por último, el organismo recuerda que en caso de necesitar ingresar con perros guía certificados o con mascotas de apego registradas, se recomienda iniciar los trámites correspondientes con la antelación suficiente ante cada parque nacional que se visite.