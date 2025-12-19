El secreto de los parrilleros: para qué sirve tirar sal entrefina a las brasas del asado

El asado es una de las tradiciones más arraigadas de la Argentina y, para quienes dominan la parrilla, cada detalle influye en el sabor final de la carne. Entre los trucos más difundidos y efectivos que pasan de generación en generación aparece uno bien conocido por los parrilleros: arrojar sal entrefina sobre las brasas. Aunque parece un gesto simple, cumple una función clave durante la cocción.

Por qué conviene tirar sal entrefina al carbón del asado

Este recurso casero sirve principalmente para controlar las llamas y el humo que se producen cuando la grasa de la carne cae sobre el carbón encendido. Además, resulta especialmente útil cuando la brasa no está completamente formada, ya que ayuda a evitar la liberación de gases y residuos tóxicos propios de una combustión incompleta.

Pero sus beneficios no terminan ahí. Los expertos en asado destacan varias ventajas prácticas de este truco tradicional:

Apaga pequeñas llamaradas sin bajar de golpe la temperatura de la parrilla.

sin bajar de golpe la temperatura de la parrilla. Reduce el humo excesivo , evitando que la carne se impregne de sabores indeseados.

, evitando que la carne se impregne de sabores indeseados. Estabiliza el calor del carbón , favoreciendo una cocción más pareja.

, favoreciendo una cocción más pareja. Previene el gusto amargo que se produce cuando la grasa se quema directamente sobre las brasas.

Este método sencillo y al alcance de cualquiera confirma que, en el mundo del asado, muchas veces lo más efectivo no es lo sofisticado, sino aquello que se aprende con la experiencia, la práctica y el respeto por una tradición que sigue viva en cada parrilla argentina.