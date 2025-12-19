Grave estado de Christian Petersen: qué se dijo sobre el examen toxicológico y el consumo de anfetaminas

La salud de Christian Petersen continúa generando preocupación. El reconocido cocinero permanece internado desde hace cinco días en el hospital de San Martín de los Andes, luego de haber sufrido una grave descompensación durante el ascenso al volcán Lanín, en la provincia de Neuquén, que derivó en una falla multiorgánica.

Internado en San Martín de los Andes, mencionan anfetaminas en el caso de Christian Petersen

En ese contexto, en el programa Tarde o Temprano (El Trece) se sumaron nuevos datos que encendieron el debate público. Un periodista local aseguró que, tras realizarse los estudios médicos correspondientes, un examen toxicológico habría dado positivo, con indicios de consumo de anfetaminas, aunque aclaró que no existe confirmación oficial en los partes médicos difundidos hasta el momento.

El periodista Sebastián Ciuffolotti, desde San Martín de los Andes, relató cómo se desencadenó el episodio. “Fue un golpe duro enterarnos de su salud, esta situación nos tomó por sorpresa. Está internado desde hace cinco días. Había ido a un ascenso al volcán Lanín, se descompuso el viernes y tuvo una especie de brote”, contó al aire.

Ante la consulta de Belén Ludueña sobre a qué se refería con ese “brote”, Ciuffolotti aportó más detalles y descartó que se tratara de un cuadro relacionado con la altura. “Para tener una idea, la base donde comenzaron el ascenso no supera los 1.100 metros sobre el nivel del mar. No es una altura que genere este tipo de reacciones. Esto tiene que ver con algo que evidentemente habría ingerido. No es una actitud normal estar en la base del volcán Lanín y comportarse de esa manera”, explicó.

En medio del intercambio, Silvia Fernández Barrio deslizó la posibilidad de una reacción vinculada al consumo de sustancias o medicamentos. “O es un efecto. Para no personalizarlo, hay personas que al tomar cierto tipo de medicación o anfetaminas terminan muy excitadas. Lo hemos visto incluso con jugadores de la Selección cuando van a jugar a Bolivia y toman medicación para soportar los efectos de la altura”, señaló.

Ciuffolotti agregó un dato clave sobre el comportamiento previo al traslado de urgencia: “Se sacó las zapatillas y comenzó a correr descalzo por toda la montaña. Cuando fue recibido en el Hospital de Complejidad N°6 se le hicieron todos los análisis correspondientes. En uno de ellos, aparentemente, habrían hallado algún tipo de anfetamina o algo por el estilo. Sabemos de qué se trata, pero por respeto a la familia y porque no figura en el parte oficial, preferimos reservar esa información”.

Ante la pregunta sobre qué pudo haber provocado ese estado, el panel coincidió en que no puede establecerse una causa concreta sin confirmación médica. “Puede ser un ataque de pánico, un brote, algo que haya ingerido o incluso una reacción individual”, reflexionó Fernández Barrio.

Desde el Hospital Ramón Carrillo, donde Petersen permanece internado en Unidad de Terapia Intensiva con asistencia respiratoria mecánica, reiteraron en comunicados previos que no se difundió información oficial sobre las causas del cuadro y pidieron prudencia frente a versiones no confirmadas, además de respeto por la intimidad del paciente y su familia.

Mientras se aguarda un parte médico oficial que aporte precisiones, el foco continúa puesto en la evolución clínica del chef, cuyo estado sigue siendo reservado.