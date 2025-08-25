Un bombardeo de Israel contra un hospital de Gaza dejó 19 muertos, cuatro de ellos eran periodistas

las Fuerzas de Defensa de Israel también confirmaron la autoría de los ataques. (Foto: gentileza)

Un ataque aéreo israelí golpeó el principal hospital del sur de Gaza el lunes y mató a 19 personas, incluidos cuatro periodistas de Associated Press, Al Jazeera, NBC y Reuters. Según reportó el ministerio de Salud de Gaza, dos misiles golpearon el cuarto piso del Hospital Nasser con unos minutos de diferencia, y el segundo cuando llegaron los equipos de rescate.

En paralelo, las Fuerzas de Defensa de Israel también confirmaron la autoría de los ataques a través de un comunicado oficial en el que “lamentaron” lo sucedido y aseguraron que se realizará una investigación preliminar.

“Las FDI lamentan cualquier daño a personas no involucradas y de ninguna manera dirigen ataques contra periodistas como tales, actuando en la medida de lo posible para reducir el daño a ellos, al tiempo que se mantiene la seguridad de nuestras fuerzas”, resaltaron en el comunicado.

El Hospital Nasser de Jan Yunis, el más grande del sur de Gaza, fue objetivo de bombardeos durante 22 meses de guerra, y los funcionarios denunciaron repetidas veces que se enfrentan a una escasez crítica de suministros y personal.

Entre los 19 fallecidos había cuatro periodistas, incluida Mariam Dagga, de 33 años, una periodista gráfica que había trabajado para Associated Press desde el comienzo de la guerra, Hussam al-Masri; camarógrafo de Reuters; Mohamed Salameh, camarógrafo de Al Jazeera; y Moaz Abu Taha, reportero de NBC.

Dagga era una reportera independiente que solía informar desde el Hospital Nasser, y por ejemplo reportó sobre las dificultades de los médicos para salvar a niños de la desnutrición. El área atacada era utilizada regularmente por periodistas internacionales para retransmitir en directo y grabar imágenes debido a las buenas condiciones de conexión y visibilidad.

El Ministerio de Salud dijo el domingo que al menos 62.686 palestinos han muerto en la guerra. No distingue entre combatientes y civiles, pero dice que alrededor de la mitad han sido mujeres y niños. La ONU y expertos independientes lo consideran la fuente más confiable sobre las bajas de guerra. Israel disputa sus cifras pero no ha proporcionado las suyas propias.