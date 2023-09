VIDEO | Demolió su vivienda en Perú, tras la orden de desalojo de su ex: “Ahí está su terreno, la casa no”

En conflicto conyugal en Perú se volvió viral en el mundo entero: una mujer demolió su propia casa después de que su exmarido le exija abandonarla, debido a que las tierras le pertenecen a su padre.

“Nos desalojan porque a mí me está pidiendo el terreno, pero no la edificación, porque eso yo lo he hecho, me ha costado. Ahí está su terreno, la casa no”, comentó Yumiko Ramírez a un medio local, quien aseguró haber construido la vivienda para criar a sus cuatro hijos.

El impactante relato de Yumiko sorprendió a los locales de Chancay, una ciudad portuaria ubicada a 78 kilómetros de Lima. El caso no tardó en llegar redes sociales.

Según la mujer, todo comenzó cuando su exesposo la abandonó para comenzar una nueva familia y su suegro la demandó para que ella y sus nietos desalojen la casa, ya que la parcela le pertenecía.

Demolió su casa, tras orden de desalojo de su suegro. pic.twitter.com/TPXMz4Crlu — Marco Antonio Barrueto Chavez (@MarcoAn42551200) September 27, 2023

Pese al dificultoso proceso judicial, Ramírez perdió y se dictaminó que su familia debía desocupar la vivienda lo antes posible. “El papá de mis hijos se fue con una mujer casada, mantiene dos hijos y actualmente tiene dos hijos más. Yo tengo documentos en la comisaría, que él se retira voluntariamente, yo no lo he echado”, declaró.

Frente a esta situación de desesperación, la mujer tomó una drástica decisión para defender lo que ella había logrado: demoler la edificación. “A mí me ha costado esfuerzo, me he privado de muchas cosas, incluso a mis hijos. Nosotros hemos pasado un montón de cosas desde que el señor nos abandonó. Tengo que ser fuerte ahora por mis hijos”, expresó.

#VIDEO | ¿#Construirías una casa en un terreno de tus suegros? Ella hizo una #vivienda de 3 pisos, pero después se #divorció y le exigieron que abandonara el lugar, por lo que ante la imposibilidad de recuperar su dinero #demolió la propiedad. ¿Qué opinas? pic.twitter.com/5e2CKGszf4 — Noticias Oaxaca NVI (@nvinoticiasoax) September 27, 2023

Además, Yumiko manifestó que, a pesar de que sabe que las tierras no le pertenecen, la vivienda la construyó con “sus propias manos” y con la ayuda de sus padres, ya que su pareja no tenía la plata suficiente para cubrir esos gastos.

La demolición comenzó el 22 de septiembre y, pese a la intervención de la policía local, el hecho generó controversia entre los residentes del distrito de Chancay. Ramírez, en un intento por seguir defendiendo sus derechos, concluyó con tristeza: “Sólo pido disculpas a mis hijos por darle de familia a esa gente que no vale la pena, pero seguiré luchando contra todos esos”.

Demolió su vivienda en Perú, tras la orden de desalojo de su ex: qué dijo su suegro

El suegro de Yumiko, Pablo Vega Ramírez, quien empezó la posesión del terreno en donde se construyó la casa, sostuvo: «Cuando mi hijo tuvo necesidad por haberse juntado en pareja, cedí (la casa) a mi hijo para que viva. Pero siguiendo ese problema hizo problema la mujer y se separaron. Al final se quedó ella con mis nietos. Yo, mientras (ella) viva con mis nietos, yo no he hecho ninguna acción legal, nada«.

El hombre manifestó también que el desalojo aplica para ella, más no para sus nietos. Por otro lado, la demolición de la propiedad ha sido paralizada por el área de Fiscalización de la Municipalidad de Chancay y la Policía Nacional del Perú (PNP).