Acipan pide eliminar la sobretasa que pagan los empresarios para los lotes con servicio

Los representantes del comercio capitalino lograron un acuerdo con el municipio para actualizar y subir el mínimo imponible de las sobretasas para los lotes con servicio y la ecotasa en la ordenanza tributaria, en tanto solicitan la eliminación de estos nuevos tributos para el 2025. El municipio respondió que al igual que la tasa CAN, esos valores llegaron para quedarse.

«Esas tasas las consideramos fundamentales para seguir haciendo las obras y servicios que tenemos, tanto el plan forestal como la tasa por residuos voluminosos o la tasa vial, son herramientas de las que disponemos para generar asfalto, bacheo, apertura de calles» describió el secretario de Gobierno, Coordinación, Hacienda y Planificación de la ciudad, Juan Martín Hurtado.

Agregó que «son ingresos con los que vamos a sostener las políticas públicas que llevamos adelante».

Explicó que la tasa denominada «plan forestal y habitacional» está vigente desde principios de año. Se creó junto con la Tasa CAN (para contribuyentes residenciales y empresarios) y la de residuos voluminosos (no son contribuyentes residenciales), que es una sobretasa que se aplica para destinar al costo del tratamiento de la basura en la ciudad.

«El umbral de facturación para aplicar las sobretasas se elevó de 800 millones a 1.600 millones para 2023», se informó en el comunicado de ACIPAN a sus socios en referencia a los ingresos declarados por empresa. Se indicó que la aplicacion de sobretasas a los nuevos topes se aplicarían de manera gradual y que se revisará con el Ejecutivo el mes entrante, la realización de la tarifaria 2025.

En el escrito, la cámara de comercio de Neuquén cuestionó que el año pasado, cuando el Ejecutivo les dio a conocer que se aplicaría el aumento trimestral de las tasas a partir del 2024, no se habló de estos otros tributos.

La tasa CAN (por el traslado el Complejo Ambiental Neuquén), la tasa vial, la tasa por «plan forestal y habitacional» y la sobretasa por residuos voluminosos se crearon cuando se conoció la política de Javier Milei de no remisión de fondos, como los del combustible y la obra pública.

Son unos 200 empresarios que pagan la tasa del Plan Forestal y Habitacional. La norma fijó que deben pagar un porcentaje (de un 25% a un 85%, según ingresos declarados) de la licencia comercial. En el caso de la sobretasa por «residuos voluminosos» son unos 350 licenciatarios (patios de comida, hipermercados) también con aportes especiales por el servicio de recolección.

Según los datos de la comuna, por tasa vial (destinado al transporte público) se recaudó el mes pasado unos 460 millones de pesos, por la tasa CAN, unos 588 millones. Y de las tasas para el sector empresario, unos 700 millones ingresaron por el Plan Forestal y otros 90 por residuos voluminosos.

El presidente de la Comisión de Hacienda del Deliberante, José Luis Artaza, informó que el acuerdo entre ACIPAN y el Ejecutivo para que las sobretasas se apliquen a los ingresos declarados de 1.600 millones de pesos anuales (ahora es de 800) se abordará en la comisión el próximo miércoles y que de haber despacho, tomaría estado parlamentario en la sesión del 5 o la del 19 de septiembre.

«Se analizan algunas situaciones puntuales. Hubo reuniones con ACIPAN y distintas cámaras, pero esta tasa genera los fondos necesarios para que la municipalidad pueda continuar haciendo los desarrollos de loteos con servicios, que son fundamentales y un eje de la gestión», sostuvo Hurtado.

Recordó que la recaudación está destinada a posibilitar los nuevos loteos y que en el caso de la sobretasa por residuos voluminosos o la tasa CAN, no está dentro de los planes del municipio el cese del tributo. «Nos encontramos con un centro ambiental que es único en la región, donde los municipios vecinos vienen acá a tirar su basura, un centro al que no le queda mucho tiempo de duración y por lo cual estamos desarrollando el nuevo CAN dentro de la ampliación del ejido y con eso llevamos los fondos para la ampliación», sostuvo.