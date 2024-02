Gaido se endeudará y creará nuevas tasas para suplir la falta de fondos que dejó de enviar Milei

El intendente Mariano Gaido formalizó en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante de Neuquén su posicionamiento crítico a las políticas de ajuste del gobierno nacional y anunció que buscará los fondos para terminar las obras públicas que dejaron sin financiamiento. Hubo pocas precisiones sobre las herramientas que implementará para suplir la quita de subsidios nacionales al transporte público, aunque una medida en estudio es una tasa que recaudará fondos con la compra de combustible.

«Vamos a solicitar fondos para continuar la obra pública que cesó el gobierno nacional, la república del obelisco no parará una sola obra en Neuquén», anunció el jefe comunal. A los concejales, les solicitó «celeridad y urgencia» en el tratamiento de los proyectos que enviará al Deliberante para lograr el dinero extra.

El jefe comunal habló de un municipio ordenado y bien administrado, pero en esta apertura, dejó atrás la valoración de superávit fiscal que fue un latiguillo de todas las presentaciones presupuestarias.

Aclaró que seguirá en marcha el plan de acompañamiento a la educación a través del boleto gratuito para los estudiantes en los tres niveles, junto con los kits escolares que incluyen mochilas y guardapolvos: blancos para la primaria, azules para las técnicas y bombachas de campo para las de orientación agropecuaria, agregó. Cifró en 40.000 beneficiarios los del boleto gratuito en la ciudad.

A la crítica hacia las políticas del presidente Javier Milei, añadió que junto con los municipios del interior del país radicarán una denuncia judicial contra la administración nacional por la continuidad del impuesto que se recauda en Neuquén para conformar el Fondo Compensador del Interior, que Nación dejó de enviar. «Están en eso en este momento, si no estoy allá (Buenos Aires) es porque tenía la apertura de sesiones, la jefa de gabinete (María Pasqualini) está en representación de Neuquén», dijo Gaido.

Sobre las ordenanzas que les solicitó a los concejales «de tratamiento urgente» se conoció que habrá una fuerte reestructuración presupuestaria para reasignar partidas y terminar, por ejemplo, obras como el paseo costero, que es una de las licitaciones de las que se suspendieron en diciembre tras los anuncios del gobierno nacional de corte remisión de fondos.

Tampoco recibirán financiamiento obras iniciadas, como la continuidad de la avenida Los Paraísos hacia la autovía norte (o nueva ruta 22) que le dará una salida al Polo Tecnológico, según le confirmaron esta semana a la comuna.

«Tenemos que recuperar unos 500 millones de pesos de obras ejecutadas, como el paseo lineal La Familia, eso lo vamos a reclamar», dijo el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, quien destacó que, ya sea por los fondos logrados por aportes externos o por la reestructuración, el ítem de mantenimiento (bacheo, pluviales y mantenimiento de calles de ripio) «no se tocará» en el replanteo que se hará de la obra pública.

Gaido remitirá una ordenanza para dar facilidad a la urbanización nueva planificada a través del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH) a fin de poner en marcha la licitación de 4.000 nuevos lotes con servicio en el sector del nuevo ejido, donde prevé realizar una operatoria que incluirá el aporte de privados.

También una ordenanza para la modalidad de asociación público-privada que le permitirá desarrollar licitaciones como las del nuevo Parque Industrial, en el sector del nuevo ejido, que se encuentra con los pliegos listos para hacer el llamado, según se aseguró.

El subsecretario de Hacienda y Planificación, Juan Dutto, destacó que, así como en 2020 se logró una autorización (aún vigente) para conseguir fondos para la avenida Mosconi, se trabajará en un instrumento para la toma de créditos destinados específicamente a las obras que tenían contrato con Nación, como el tercer módulo del Polo Tecnológico, pluviales o el canal Necochea.

Una nueva tasa por la carga de combustible

Sobre las herramientas para suplir con nuevos fondos del transporte público a fin de evitar un valor del pasaje exorbitante, el presidente de la bancada del MPN, Atilio Sguazzini, destacó que en conjunto con otros municipios de Alto Valle están en diálogo para la puesta en marcha de una tasa adicional a la compra del combustible, que se destinará específicamente a subsidiar el coletivo.

La percepción se realizará a partir de la compra de la nafta en las estaciones de combustible e involucra un convenio con la Cámara de Expendedores. Al momento de la compra del combustible, las y los conductores, pagarían un adicional que se irá con destino al transporte público.

Gaido dijo claramente que no se dejará de cobrar la tasa para la construcción del nuevo CAN, que comenzó a ser cobrada en las boletas de CALF, en el caso de los grandes consumidores. La tasa llegó para quedarse porque se requieren de esos fondos para financiar el costo del servicio de la recolección de residuos, dijo, ya que actualmente lo que se paga, no llega al 25% del costo total del servicio de CLIBA.

«Tenemos las cuentas en orden y un 80% de cumplimiento en el pago de tasas, en marzo vamos a licitar otros 4.000 lotes con servicio que vamos a desarrollar en asociación con el privado en una operatoria público – privada, tenemos que pensar cómo haremos dentro de 4 años, cuando el tiempo del Complejo Ambiental Neuquén llegue a su fin» argumentó el jefe comunal al insistir en que no retirará la ecotasa de los ingresos que tiene previstos.

La primera cuota de la ecotasa comenzó a ser colectada por medio de la boleta de CALF, junto con el ítem de la deuda de CALF con Cammesa (cuota 1 de 96) a los grandes usuarios. En marzo, se cobrará a los más de 100.000 usuarios residenciales. Se desconoce si se implementará el cobro diferenciado, que se había anunciado, pero no se implementó hasta ahora. Las nuevas tasas se cobran junto con el consumo de electricidad del mes.

Gaido continuó con los anuncios de la segunda etapa de gobierno, aunque con menor ampulosidad que en las aperturas anteriores del legislativo. Dijo que habrá continuidad del asfalto y polideportivos, que en un término de dos años finalizará con los 10 kilómetros que restan de paseos costeros en los ríos (contabilizó 27 kilómetros terminados en la primera gestión), habrá continuidad del plan pluvioaluvional con más de 150 kilómetros a los ductos existentes, aseguró.

No habló del contrato del EPAS y de la relación con CALF, dijo que finalizará con el 80% de las luminarias para la ciudad. Comunicó que había firmado el decreto mediante el cual todo funcionario público en su gabinete debe estar al día en sus impuestos y dijo que buscará que se emita una ordenanza en el mismo sentido, reiteró que construirá una nueva terminal de ómnibus en la zona de la autovía y ruta 67, con un centro logístico comercial que será para la carga y descarga de mercaderías del comercio neuquino.

Para fomentar el turismo de convenciones, anunció el llamado a concurso de ideas y proyectos a fin de ampliar el actual auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes y consolidar un teatro y centro de convenciones de más de 1500 butacas en el Parque Central.

«En las próximas 72 horas se depositaran 50 millones de pesos para la UNCO, vamos a acompañar lo que se necesita en el comedor», dijo Gaido en tanto aseguró que habrá una nueva ordenanza «en defensa» de la universidad (que ya está establecida como consultora preferencial) que le permitirá eximiciones de tasas y tributos.

Nuevos Créditos del BPN para los terrenos de Gaido

«Antes de ingresar, hablamos con el gobernador y les comento que habrá créditos del Banco Provincia del Neuquén (BPN) para acceder a los lotes con servicios», dijo el intendente Mariano Gaido en la apertura de sesiones.

No se especificó si se tratarán de créditos a tasas preferenciales o qué tipo de operatoria se realizará y si será de gestión personal o involucrará al Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH). Sin embargo, quedó en claro que estarán vinculados a la licitación que tiene prevista en marzo de 4.000 terrenos en el nuevo ejido, que deberán incorporar la red de servicios.

El mes próximo será la entrega de unos 220 lotes en uno de los distritos que están más avanzados en cuanto a ejecución de agua, luz, cloacas y gas. El jefe comunal sostuvo que, en los diferentes diseños, hay en total 3.000 lotes en ejecución y, en todos los casos, están destinados a familias con un nivel salarial que supera los salarios mínimos. La tasa de recupero, alcanzaba a más de un 90% y muchos de los terrenos adquiridos por esa operatoria, correspondian a beneficiarios del Procrear.