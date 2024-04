Concejales analizan si convocan a la audiencia pública por la boleta recaudatoria de CALF en Neuquén

Más de 12.000 vecinos de Neuquén solicitaron una audiencia pública para discutir los nuevos importes en la boleta de CALF y los concejales aún no tienen definido aún si la van a autorizar. La discusión política en el Concejo Deliberante es si la petición popular que ingresó por mesa de entradas la semana pasada se discutirá en la comisión de Legislación o de Servicios Públicos, aunque no hay una postura en los bloques mayoritarios sobre si la habilitarán. El jueves el expediente tomará estado parlamentario en la sesión.

«Se abordarán dos cosas, las formalidades que exige la Carta Orgánica Municipal (COM) y la procedencia de la audiencia», dijo a Diario RÍO NEGRO Victoria Fernández (MPN), presidenta de la comisión de Legislación y segunda autoridad del cuerpo. En el MPN no había hasta ayer una postura de bloque respecto a si el tema – eje «debe ser sometido a audiencia pública» adelantó la concejala.

El pedido de vecinas autoconvocadas, el grupo Magenta (opositor a la conducción de CALF) y otros usuarios, tiene como base la disconformidad con la ordenanza sancionada por el anterior Concejo Deliberante para incluir la tasa CAN ($3.114) la deuda de CALF con Cammesa prorrateada en los usuarios ($2899 este semestre) y el cobro de los servicios del EPAS en la boleta del consumo de la luz.

EL último ítem aún no se cobra debido a que requiere de un convenio previo entre el CALF y el EPAS.

La ordenanza salió con el aval político del oficialismo del MPN y los bloques políticos opositores al oficialismo comunal que adhirieron a la candidatura del gobernador Rolando Figueroa.

Sin oposición numérica, la ordenanza tuvo un tratamiento expréss y se sancionó en la penúltima sesión del 30 de noviembre.

El trasfondo de la indefinición política al pedido de audiencia pública es que los promotores de la iniciativa buscan discutir los números de la cooperativa y la conveniencia del Ejecutivo para recaudar fondos destinados a pagar la recolección de residuos y dar de baja un juicio iniciado por CALF.

La junta de firmas fue motorizada por sectores opositores a la cooperativa que cuestionan la actual administración y sostiene que la deuda no debe ser prorrateada entre los usuarios. Exigen explicaciones de por qué el municipio creó una nueva tasa y luego lo instrumentó en la boleta de CALF como agente de cobro.

Nada de esto se puso en discusión cuando se aprobó la ordenanza que creó nuevos tributos. Los ítems se agregaron a esa facturación porque ante la falta de pago, se corta el servicio.

Según opinó Fernández «hay que analizar». «Valoro en lo personal los mecanismos de participación ciudadana sobre temas de relevancia» de la ciudad, destacó. Insistió en que en las comisiones se deberá definir «si procede o no aplicar este instituto».

La comisión de Servicios Públicos está presidida por Atilio Sguazzini (MPN) y Romina Miranda, de Confluencia Neuquina, es la segunda autoridad.

Qué dice la oposición

Para el concejal de Unidad Ciudadana Nosotros Queremos Neuquén, Daniel Figueroa, «la cooperativa CALF tiene una conducción que se debe respetar. Por razones que desconozco, Cammesa le cobra a CALF una deuda que en su momento no se trasladó a los vecinos, se debió haber hecho; es una deuda y tenemos que pagarla. Sobre el reclamo de la audiencia, es un derecho a pedirla, se resolverá«, sostuvo.

Laura Pérez, concejala de Comunidad, opinó que así vaya a Servicios Públicos o a Legislación, la audiencia pública es un derecho que otorga la Carta Orgánica y validaría su uso. «El procedimiento no es tan claro, veremos qué es lo que pasa en las comisiones y lo que se acuerde en la reunión parlamentaria», dijo.

La COM establece que, a partir del pedido, con más de un 3% del padrón electoral, el Concejo tiene 30 días para realizarla. Las más de 12.000 firmas superaron el porcentaje exigido, pero como el plazo y procedimiento no está en la ordenanza de audiencia pública, ninguno de los consultados aseguraron con certezas que se llamará a la realización de la audiencia.

Desde el FIT, avalan la realización de la audiencia pública. «Es un derecho de los miles de vecinos que la solicitaron. Pasó lo que dijimos: el tarifazo relacionado con el cobro de la deuda con Cammesa y el CAN se juntó con los brutales tarifazos que impuso el gobierno de Milei en todo el país. Seguimos insistiendo con la derogación de la ordenanza de CALF», sostuvo Esteban Martiné.

Desde el segundo bloque mayoritario, Hacemos Neuquén, el concejal José Luis Artaza aseguró que aún no lo tienen definido. «Lo vamos a analizar, como no entró, no lo tengo definido», sostuvo ayer.