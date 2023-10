Alertan sobre presiones para avanzar con megaproyectos urbanísticos en Catedral y cerro Otto

El Ejecutivo Municipal resolvió precipitar el tratamiento de dos proyectos para otorgar nuevos parámetros urbanísticos en el cerro Catedral y en la ladera sur del cerro Otto, los cuales recibieron ya múltiples reparos en el ámbito técnico de la Unidad Coordinadora y están llamados a generar una polémica mayor, por la aparente intención de dejarlos encaminados antes del recambio de gobierno.

La concejal Julieta Wallace dijo que las convocatorias al Consejo de Planificación Municipal formuladas para el próximo miércoles 25 con el fin de tratar el denominado proyecto Cerro Lindo (sobre el faldeo sur del Otto) y para el 8 de noviembre con el temario enfocado en el “cambio de uso” de 120 hectáreas en Catedral (impulsado por la empresa Capsa) “no se ajustan a la normativa”.

Wallace denunció hoy en la comisión Legislativa del Concejo que el Ejecutivo municipal desde su rol de conducción de la Unidad Coordinadora (UC) convocó al Consejo de Planificación para tratar el proyecto de Catedral sin tener siquiera presentación formal de “rango I”, que es lo exigido por la normativa vigente como paso inicial para poner en marcha el proceso.

Tanto la presidente del Concejo, Natalia Almonacid, como el titular del bloque de JSRN, Carlos Sánchez, (ambos del oficialismo) reconocieron que el llamado sería improcedente en esta etapa. Sánchez dijo que nada impide anticipar el llamado, pero “si falta el dictamen va a quedar en la nada”.

Según Wallace, la convocatoria al Consejo, del cual participan no solo los técnicos y políticos sino organizaciones de la comunidad, es “una presión para apurar los trancos” y conseguir la aprobación de dos proyectos urbanísticos de alto impacto “antes de la finalización de mandato del intendente Gennuso”.

La concejal opositora subrayó que “no hay antecedentes de que se libren este tipo de convocatorias sin de mínima haber ingresado el proyecto a Rango I”, que es la categoría reservada a los cambios de uso del suelo y de parámetros urbanísticos promovidos desde el Estado, si bien en este caso la interesada directa es la empresa Capsa.

Wallace dijo también que fueron ostensibles las “presiones” sobre los técnicos designados por los bloques legislativos en la UC y sobre los mismos concejales y señaló que al menos dos de los profesionales presentaron su renuncia. Son los que representaban al actual oficialismo y al partido PUL, que será gobierno a partir de diciembre.

“Hay intereses que está representanto evidentemente (el gobierno de Gennuso) y son los de la concesionaria de Catedral y no de los integrantes de la comunidad”, dijo la concejal.

Consultada luego por este medio, señaló que el desarrollo pretendido en el centro de esquí no sería otra cosa que el despliegue inmobiliario originalmente pretendido por Capsa y consignado en el contrato de prórroga de la concesión, que se firmó hace cinco años. En aquel momento tanto la empresa como Gennuso dieron por sentado que ese desarrollo era indispensable para que “cierre” la ecuación económica del centro de esquí.

La concejal del FdT señaló que el cambio de parámetros urbanísticos en esas 120 hectáreas implica un negocio “de muchos millones de dólares”. Pero insistió en que no hay nada presentado como “Rango I” y que la única aproximación al tema es el informe preliminar que días atrás presentó ante la Unidad Coordinadora el consultor Carlos Beros, enviado por Capsa.

En relación con el proyecto sobre ladera sur del cerro Otto, señaló que hay implicancias ambientales particularmente críticas. Recordó que el plan de desarrollo estratégico integral de la ciudad, aprobado en 2021, establece esa zona como vedada a cualquier desarrollo inmobiliario. “¿A dos años vamos a modificarlo porque aparecen intereses corporativos?”, se preguntó hoy en la Legislativa.

La concejal recordó que, según el procedimiento vigente, los proyectos urbanísticos de esa envergadura ingresan primero para su evaluación en la UC, luego pasan al Consejo de Planificación (donde están representados los colegios profesionales, juntas vecinales y otros organismos), a continuación son sometidos a audiencia pública y recién después ingresan al Concejo como proyecto de ordenanza, para su aprobación o rechazo.

Señaló que con los megaproyectos de Catedral y el cerro Otto hay “un evidente intento de forzar ese circuito” para cumplir compromisos antes del cambio de gobierno.

Dictamen lapidario

El proyecto sobre el flanco sur del cerro Otto, denominado “Cerro Lindo” comprende en principio 416 hectáreas, pero los detalles específicos, por ahora, son muy escasos. Los titulares de la parcela, según la presentación, son Roberto Stella, Carla Stella y Manuel Sánchez Calvete.

En este caso el trámite debería ser de “rango III”, reservado para emprendimientos privados que demandan cambio de parámetros urbanísticos.

A comienzos de este mes los asesores de los bloques opositores en la UC firmaron un dictamen sobre Cerro Lindo en el que señalan varias irregularidades. “Emitimos dictamen con reservas -escribieron-. (…) Es necesario dejar en claro que nos encontramos ante una tramitación desprolija, con ingreso informales e incompletos al sistema GOP (la plataforma on line del municipio para los proyectos de obras privadas), con faltantes de documentación”.

Advirtieron más abajo que el expediente acumula “documentación incongruente, tanto en la ingresada por el profesional como por la secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano”. También cuestionaron “la falta de opiniones obligatorias de las áreas técnicas con incumbencia”.

A pesar del intento del gobierno por darle curso con celeridad, los profesionales que deben habilitarlo le bajaron el pulgar. Señalaron que “hasta el momento no queda claro cuál es el emprendimiento” que se emplazaría sobre el cerro Otto, “qué parcelas son las involucradas, quiénes son los titulares de dominio y qué opinión tienen las áreas técnicas del departamento ejecutivo”.

Y abundaron: “la presentación es pobre de información, no contando con lo mínimo que exige la normativa vigente, no es coherente con el resto de la documentación precedente. No hay planteo urbanístico, ni factibilidades de servicios”.

También advirtieron que por la zona involucrada el emprendimiento afecta bosques protectores y qudaría emplazado en un área de alta peligrosidad geológica, como también lo subrayó Wallace.

La concejal consideró que “es muy difícil que esto salga antes de diciembre, por los tiempos. Pero igual presionan”.