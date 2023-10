Una asociación intimó a Gennuso por el avance de grandes desarrollos inmobiliarios

La organización civil Árbol de Pie envió una carta documento al intendente Gustavo Gennuso a fin de que suspenda el avance de grandes proyectos inmobiliarios en el oeste de Bariloche. La nota resalta que falta menos de dos meses para que abandonde el gobierno municipal.

«No es que pedimos una parálisis del gobierno, pero sí que se deje de avanzar en proyectos que tienen una consecuencia: los cambios de uso de suelo, por ejemplo, son para siempre», recalcó Ana Wieman, integrante de la asociación.

Hasta ahora, la organización no tuvo respuesta por parte del Ejecutivo.

Wieman cuestionó que ni los entes autárquicos, ni los consejos consultivos están funcionando. «El Consejo de Planeamiento Estratégico debe dictaminar sobre grandes proyectos. No es vinculante. Los entes como Llao Llao o Jardín Botánico funcionan con una comisión integrada por miembros del Ejecutivo y profesionales y especialistas que emiten su opinión sobre diferentes temas. Pero hoy no sucede y no hay control», dijo Wieman.

La carta documento resaltó el proyecto hotelero Cauma inmerso en la reserva urbana El Trébol, aunque advierte sobre el avance de numerosos desarrollos inmobiliarios. «Uno puede ver que comienzan las intervenciones sobre grandes fracciones de tierra, pero se desconoce qué proyectos avanzan. Quedó todo habilitado por el Plan de Desarrollo del Oeste», dijo.

En la nota, Árbol de Pie pide que el secretario de Ambiente y Desarrollo Urbano del municipio, Claudio Otano, responda «una serie de notas con pedidos de información sobre Bahía Serena y las ocupaciones en el mallín del kilómetro 12, entre otros temas. Hemos enviado copias a la Jefatura de Gabinete y al mismo intendente, de modo que están al tanto de nuestras consultas. Hablamos de una violación de acceso al derecho a la información pública«.

Wieman insistió en la necesidad de brindar «información pública ya que, con las modificaciones al Código (cuál) cambió el procedimiento. Antes se informaba; ahora, nada. Debe haber participación porque hay, incluso, reservas urbanas en juego«.

Al ser consultado, Otano aseguró que «cualquier persona física o jurídica siempre ha tenido acceso a la información con el resguardo que pone la ordenanza de acceso a la información en cuanto a la protección de la propiedad intelectual«. «De hecho, han venido de Árbol de Pie a consultar cosas a nuestra asesora letrada de la Secretaría. No entiendo el fundamento de la nota y desde la oficina Legal y Técnica seguramente les contestarán», dijo.