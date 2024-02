Cipolletti analiza sumar un impuesto para subsidiar el transporte: «Es una alternativa», dijo Buteler

Este martes, el intendente de Cipolletti adelantó una alternativa que está barajando el gobierno municipal para subsidiar el transporte público. Rodrigo Buteler planteó que se está analizando sumar un nuevo impuesto, al igual que la decisión tomada en Neuquén.

Según explicó el jefe comunal durante una entrevista con LU19, se está evaluando sumar un nuevo impuesto a los combustibles. «El boleto de colectivos sin subsidios debería valer más de 2200 pesos y ese servicio público se va a convertir en algo impagable», sostuvo.

Y planteó que las alternativas para financiar el transporte surgen a partir de la falta de respuesta nacional: «Las ciudades necesitan movimiento económico y la Nación no está respondiendo al pedido. De ahí surgen ideas en todo el país. No nos están dejando otra alternativa que buscar financiamiento del transporte público«.

A su vez, Buteler explicó que actualmente la ciudad tiene el contrato vencido con la empresa que presta el servicio en Cipolletti. «Nosotros tenemos un contrato vencido con Pehuenche. Con lo cual tenemos un primer desafío que es llamar a licitación para el transporte público», explicó.

Además, comparó la realidad de Neuquén con respecto al transporte, «la situación es distinta a la de Neuquén. Neuquén ya sabe cuánto vale su transporte, nosotros tenemos que analizar ese costo y ver cómo se financia. La alternativa para la que están yendo los municipios, que es la tasa vial, podría ser una alternativa«, describió.

Sin embargo, aclaró que «hoy en la actualidad no se va a implementar, pero se va a analizar luego de la licitación. La opción que tomó Neuquén es una alternativa porque el gobierno nacional no nos deja opción, porque un boleto a ese precio no nos funcionaria, sería insostenible para el movimiento que necesitamos de personas«.

«Otra diferencia con Neuquén es que nosotros seguimos cobrando el subsidios provincial de Río Negro», aseveró el intendente de Cipolletti.

Con respecto a la decisión tomada por Neuquén, Buteler explicó que «venimos trabajando en conjunto con Neuquén porque somos una región y no podemos pensarnos individualmente, somos una sola cosa en el abordaje. Tenemos que abordar los temas en conjunto«.