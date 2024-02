Tasa adicional a los combustibles en Neuquén capital: se pagará un 4,5% del costo neto por litro

El intendente Mariano Gaido dijo el jueves que requería celeridad para los proyectos que ingresaba al Deliberante y los concejales cumplieron. Este lunes se llevará a cabo la segunda reunión de la comisión que tiene en estudio el expediente del Ejecutivo para la nueva tasa al expendio de combustible: serán unos 1.300 ó 1.400 pesos que se le cobrará a cada conductor de tanque lleno, para ser destinado al colectivo urbano.

La estimación de números le daría ingresos a la comuna por unos 500 millones de pesos, la mitad de lo que dejó de percibir tras el retiro de los fondos de Nación y de la provincia. «La situación es complicada, estuvimos trabajando en el esquema, hemos hablado con la Cámara de Expendedores y esto está ocurriendo en muchas ciudades del país: hay experiencias en Córdoba y Mar del Plata», dijo el secretario de Innovación y Gestión Estratégica, Gastón Contardi.

El proyecto de ordenanza declara la emergencia sobre la movilidad de la ciudad, crea una tasa municipal, le otorga a las estaciones de servicio el poder de retención del 4,5% de los hidrocarburos o gas que se vendan y el dinero se envía a una cuenta específica para el transporte público.

Contardi no quiso opinar sobre la decisión del gobernador Rolando Figueroa de excluir a la capital del financiamiento que hará del transporte público en otras ciudades del interior. «Eso se hablará mañana (por hoy) en la reunión de gabinete, ahí tendremos toda la información, como para poder explicar la situación», dijo Contardi.

En el Deliberante, la comisión la preside el concejal José Luis Artaza y la segunda reunión, luego de la convocatoria especial del viernes, se fijó a las 13 de hoy. Aunque la comisión tiene fijado los miércoles, el oficialismo buscará apurar el tratamiento para votar el expediente «cuanto antes«, a fin de que los recursos comiencen a llegar a la cuenta especial para el transporte en marzo.

En la comisión, el intendente Mariano Gaido cuenta con los números para el visto bueno, ya que desde su bloque están Claudia Argumero, Atilio Sguazzini y Mariana Cofré, en sociedad política de Confluencia Neuquina, Romina Miranda, que integra el oficialismo. Valeria Todero, del bloque ARI, adelantó que hoy tendrá un panorama más claro para opinar sobre el expediente. Resta conocer qué harán el PRO, Hacemos Neuquén y el FIT.

Según se estimó, unos 60 mil vehículos ingresan a Neuquén en días hábiles y a esto se suma el parque automotor interno. Contardi señaló que otras localidades vecinas pidieron una copia del proyecto de ordenanza para crear tasas similares en sus jurisdicciones, a fin de sostener con el aporte de los conductores, la reducción del subsidio nacional.

La «tasa vial municipal» será destinada a un fondo específico denominado de «movilidad urbana» para «paliar la emergencia en la movilidad y en el transporte público», según se planteó en la presentación que hizo Contardi a los concejales, como vocero de los requerimientos de esta etapa en la segunda gestión del intendente Mariano Gaido.

Como lo indicó el jefe comunal en la apertura de sesiones, la ecotasa o «tasa traslado CAN» (3.114 pesos al usuario residencial) llegó para quedarse debido a que el sistema de recolección de residuos sólo cubre el 25% de lo que demanda la concesión de CLIBA. El nuevo aporte de los contribuyentes aún no comenzó a ser colectado entre los residenciales, sí llegó para el cobro en la boleta de luz de grandes usuarios y comerciantes, con un monto de pago único: si no se abona, el no pago derivará en el corte de luz.

Desde Unión por la Patria – Nosotros Queremos Neuquén, el concejal Daniel Figueroa, aseguró que «estuve en la reunión el viernes, aunque no como miembro. Nosotros presentamos una declaración en contra de la quita del subsidio y que Gaido exija la restitución de esos fondos que se están recaudando. Vamos a acompañar en la medida en que se reclame a Nación la devolución del subsidio; mientras tanto, esta es una tasa solidaria, porque es al consumo de combustible y dirigida a seguir manteniendo el valor del boleto urbano para los que más lo necesitan, porque afecta a los trabajadores y estudiantes para que se mantenga la gratuidad», sostuvo.

La próxima sesión ordinaria se fijó para el 29 de marzo, fecha en la que se prevé contar con un despacho en el recinto y si le dan los números, el MPN buscará la aprobación sobre tablas.

Cuando adelantó el tratamiento de la tasa, el presidente del bloque del MPN, Atilio Sguazzini aclaró que «vamos a avanzar con una política que estamos desarrollando con otros municipios, no sólo el municipio neuquino, sino de la microregión, con municipios de Rio Negro además de los de Neuquén. Es un contribuyente diferenciado, el que paga el combustible, para compensar toda la movilidad en la ciudad», sostuvo.