Cómo influye la aplicación de la tasa vial en Cutral Co y Plaza Huincul

A casi veinte días de la aplicación de la tasa vial en Cutral Co que implicó el aumento de combustibles en las dos expendedoras que funcionan en la ciudad, la medida no redundó en un masivo traslado de conductores hacia las dos empresas que tiene Plaza Huincul. En esta última ciudad no rige la tasa aunque el tema ya tiene tratamiento en el Concejo Deliberante.

Desde que el pasado 26 de junio empezó a regir la aplicación de la denominada tasa vial en Cutral Co, los conductores deben desembolsar más dinero a la hora de cargar combustible en sus diferentes opciones.

La medida no estuvo exenta de polémica y voces en contra que se expresaron tanto formalmente en la audiencia pública convocada por el Concejo Deliberante antes de la aprobación definitiva, como en la justicia como un planteo que formuló el edil de Comunidad, Omar Pérez.

El Centro de Comerciantes e Industriales fue otra de las voces opositoras a la aplicación de dicha tasa porque consideraron que es un impuesto encubierto.

Sin embargo, después de unos días que implicó el decreto que avalaba la ordenanza y los trámites requeridos, se puso en marcha.

Las carteleras exhibidoras de precios marcan que en Cutral Co la nafta Súper cuesta 850 pesos por litro; la Infinia 1054; Infinia Diésel 1307 y Ultra Diésel 1.086 pesos. Los valores en Huincul son de $825; $1023; $1.269 y $1.064, respectivamente.

En Cutral Co hay dos expendedoras que comercializan combustibles YPF. Una de ellas que se ubica frente a la Ruta 22 -en Primeros Pobladores y Alem – y la otra en Olascoaga y Mendoza que está hacia el interior del ejido. Las dos pertenencen a diferentes firmas: Bases y Petrozapala.

En Huincul, también hay dos: una en avenida San Martín y la otra al ingreso, a la altura del kilómetro 1.324 cuando se accede a la localidad. En este caso, también proveen de GNC.

Ante la consulta de este medio para saber si en estos pocos días se observó un mayor caudal de automovilistas que llegaron hasta los surtidores de esta firma, una de las responsables consultadas, Graciela Carrasco explicó que este aumento no se advirtió. Dijo que el movimiento es el habitual y cuentan con un promedio de atención de 700 vehículos diarios.

En este caso, expenden naftas Infinia y Súper; Infinia Diésel, Ultra Diésel, y GNC (de éste último es la única que ofrece este producto en las dos localidades). Carrasco considera que el incremento de vehículos se da por temporadas -de vacaciones tanto en el invierno como en el verano- porque además cuentan con la tienda que ofrece cafetería, comidas rápidas, entre otros artículos.

La situación en la empresa de la Ruta 22 en Cutral Co tampoco tuvo modificaciones desde que está la tasa vial en vigencia. Los playeros continúan con la venta de manera normal y se observa en forma permanente la presencia de vehículos. Al mercado local, se le suma los de paso que se detienen para la carga de los tanques y continúan viaje.

Un panorama distinto aunque no tan significativo es el que tiene la firma de Olascoaga y Mendoza. La presencia de automóviles no es constante aunque también depende de las franjas horarias. Es habitual que haya una merma en horas de la siesta, pero no así antes de las 20, donde el flujo de conductores se mantiene como antes de la medida.

De todos modos, como todavía no se cumple un mes de la puesta en vigencia, se deberá esperar. Y es probable que para ese momento, Plaza Huincul también lo tenga aprobado.

En Plaza Huincul ya está en comisión

Plaza Huincul, el primer municipio que gobernó Comunidad, el espacio político del gobernador Rolando Figueroa tiene a la espera la aplicación de la tasa. A pesar de que el propio mandatario provincial en las últimas dos ocasiones que visitó la zona alentó a las intendencias para que se tome la medida, el proceso fue más lento.

El proyecto que elevó el jefe comunal Claudio Larraza comenzó a tratarse recién este miércoles en comisión. Desde el Deliberante que preside Daniel Vidondo se esperará hasta el martes cuando se desarrolle la próxima sesión ordinaria que entre el despacho correspondiente, aunque lo más probable es que no se someta a votación sino hasta la próxima semana.

La conformación del legislativo huinculense no tiene mayoría de ninguno de los partidos que lo constituyen. El oficialismo suma además de Vidondo a Liliana Gords y a Viviana Casado de Juntos por Plaza, bloque que fue como lista colectora. Luego está el MPN con Gustavo Suárez y Marga Yunes; el unipersonal de Fernando Doroschenco del Frente y la Participación Neuquina que ya adelantó su postura negativa; y finalmente, el unipersonal MID con Sebastián Ávila.