Con semáforos, taxis y pórticos vigilados: así funcionará el nuevo sistema de seguridad en Neuquén

La ciudad de Neuquén sumará tecnología al trabajo policial: a partir de un convenio firmado entre el intendente Mariano Gaido y el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, la fuerza provincial podrá utilizar las imágenes de las 200 cámaras de seguridad instaladas por el municipio en distintos puntos de la capital.

El acuerdo, con una duración de dos años, contempla el acceso a videos, fotografías y registros de patentes captados por dispositivos ubicados en semáforos, pórticos de ingreso y tótems de seguridad. «Vamos a poner a disposición toda la información que recaba la Municipalidad desde las cámaras de seguridad en semáforos, pórticos, taxis y colectivos para que desde el Ministerio puedan llevar adelante una eficiente investigación», aseguró Gaido al firmar el convenio.

Según el intendente, la medida busca «coordinar esfuerzos entre los distintos niveles del Estado para facilitar el acceso a información relevante que permita avanzar con mayor eficacia en las investigaciones penales».

Buscan cubrir el 100% de las esquinas semaforizadas con cámaras de seguridad en Neuquén

Marcelo Inaudi, presidente del Consejo de Seguridad, precisó que el convenio permitirá ampliar la cobertura tecnológica: «Con este convenio ponemos a disposición de la Superintendencia de Investigaciones toda la información que recolectan las 200 cámaras en cada una de las esquinas semaforizadas de la ciudad, más 100 cámaras más que estamos instalando, con lo cual se va a cubrir el cien por ciento de las esquinas».

Además, recordó que los tótems y pórticos registran el ingreso de más de 90 mil vehículos diarios, un dato clave para las investigaciones. «La magnitud de la cantidad de autos que entran ponen en evidencia que va a ser una información muy valiosa (…) ya que registra cada una de las patentes con la hora precisa», señaló.

El jefe de la Policía provincial, Carlos Tomás Díaz Pérez, agradeció la colaboración del municipio y puso en valor el trabajo conjunto: «La seguridad no la hace solamente el policía, la hace el municipio, las asociaciones civiles y los vecinos, y esto es un trabajo continúo«.