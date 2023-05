Confirmaron la continuidad de la elección del Defensor del Pueblo de Neuquén

La comisión de Legislación del Deliberante emitió el dictámen final para dar vía libre a la elección del Defensor del Pueblo el próximo 15 de junio, en la sesión ordinaria donde se definirá quién ocupará la Defensoría por los próximos 4 años.

Hubo notas a favor de Ricardo Riva y de Jorge Rey en estos días en los que se abrió el expediente a impugnaciones. «Ninguno presentó observaciones al dictámen», sostuvo la presidenta de la comisión, Victoria Fernández (MPN), a su vez firmante del despacho.

Se definió el orden por la puntuación según los parámetros de 9 planillas y Ricardo Riva resultó el primer nominado. En segundo lugar surgió Gervasio Conde, Jorge Rey en tercer lugar y Pablo San Martín en cuarto.

El despacho de la comisión ingresará a tratamiento legislativo del pleno el 1 de junio y el 15 corresponde la votación. El Defensor se elige por el voto de simple mayoría de 10 concejales, de un total de 18 en caso de que todos los ediles se presenten a sesionar.

No se vota una terna, sino cada uno de las y los legisladores vota el candidato de su preferencia. Aunque desde el oficialismo se buscó despejar dudas respecto a favoritos, el edil Claudio Domínguez (MPN) ya adelantó que su candidato era Jorge Rey, el concejal del oficialismo que renunció el 17 de mayo pasado.

Hasta ayer su reemplazo en la banca, no había jurado. Corresponde que lo reemplace Diego Landeiro, actual subsecretario de Deportes de la provincia. El 1 de junio se llevaría a cabo una sesión especial para el ingreso al cuerpo del concejal que le falta al MPN.

«Hubo una presentación en particular pidiendo la suspensión del proceso, pero no es viable dentro de la normativa que tenemos y se consideró que no tenía fundamentos para hacer lugar; así es que se cumplió todo lo que se había resuelto», dijo Fernánedez.

La objeción al proceso recriminaba la condición de militantes empenistas del oficialismo de 2 de los 4 postulantes y planteaba un nuevo llamado para que se presentaran más postulantes al organismo de Defensa de los vecinos en el ámbito de Neuquén capital

Fernández agregó que el planteo desestimado se incorporó al expediente. «Constan todas las actuaciones», insistió. El despacho fue firmado por Fernández, el concejal Camilo Echevarría (FRIN), el concejal José Luis Artaza (JxC), Atilio Sguazzini (MPN), Nadia Márquez (DC), Claudio Domínguez (MPN) y Claudia Argumero (MPN).

Fernández aseguró que el dictámen con los cuatro nombres para los defensores fue el único despacho que se emitió en relación al concurso del Defensor del Pueblo de Neuquén.

Riva, que ya tiene 12 años en la conducción de la Defensoría, tiene mandato hasta el 2 de julio próximo y está habilitado para presentarse nuevamente, dado que el acotamiento de mandato y la restricción de una nueva postulación, rige hacia adelante.

Por la reforma de la Carta Orgánica se votó en el 2021, el nuevo Defensor del Pueblo tendrá un periodo de actuación de 4 años y está limitado a una sola reelección.