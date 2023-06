Crean una comunidad de WhatsApp para conocer por dónde circula el colectivo en Bariloche

Un grupo de estudiantes de la carrera de Administración de la Universidad Nacional de Río Negro creó una comunidad de WhatsApp a fin de conocer por dónde circula el colectivo en Bariloche. En solo tres días, unas 2.000 personas se sumaron al grupo.

“Analizando distintas problemáticas sociales en la materia Administración Pública, vimos que el transporte público afecta a los estudiantes y a la comunidad en general. Por eso, en marzo comenzamos a trabajar en una comunidad”, detalló Camila Acevedo, una de las estudiantes.

Los interesados pueden ingresar a la comunidad a través de un código QR y encontrarán 17 grupos pertenecientes a las 17 líneas de colectivos en la ciudad. El objetivo es que cada persona se una a la línea que frecuente para conocer los recorridos.

Los 12 estudiantes autores de la iniciativa actúan como moderadores en los diferentes grupos. “La idea es que todos se conviertan en un GPS humano para ir difundiendo por dónde circula el colectivo. Que se retroalimente. Estos días con el frío, por ejemplo, fueron muy movidos”, señaló Acevedo.

Los estudiantes plantearon que si bien los colectivos tienen horarios estipulados “no se condice con la realidad”. “Visualizamos la problemática social que es la espera del colectivo. Muchas veces, estás media hora esperando y no pasa. La idea entonces fue optimizar el tiempo para no llegar tarde al trabajo o a la facultad. O para salir cinco minutos antes y no estar media hora en la parada. Se trata de saber en tiempo real cuándo va a pasar el colectivo”, dijo.

Los estudiantes se refirieron a una iniciativa del ejecutivo municipal para poner en marcha una aplicación en tiempo real basada en los gps de cada una de las unidades. “El problema es que este proyecto demora y tiene costos. Mientras esto se concreta, nos pareció que esta comunidad era gran aporte. En Buenos Aires y en Córdoba ya lo han implementado”, indicó.