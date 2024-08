Denuncian que se desperdician insumos en el hospital de Cinco Saltos

La seccional de Cinco Saltos del gremio ATE denunció públicamente que se están desperdiciando insumos en el hospital local. En un comunicado, el sindicato manifestó su preocupación por “la gran cantidad de material estéril y no estéril que se encuentra arrumbado bajo un tinglado, y parte de eso a la intemperie, en el Hospital de Cinco Saltos”.



Aseguran que en gran medida se trata de material descartable útil, como camisolines, alcohol, sueros, povidona, guantes, agujas, jeringas, descartadores, hisopos y Test Covid, entre otros.



“En estos días de lluvia, cajas y cajas permanecían mojándose sin ningún tipo de protección”, denunció Dora Fernández, secretaria general de esta seccional. “Sorprende la liviandad con que se toma la ministra de Salud la gravedad de la denuncia que recibió con respecto a esto, señalando que había consultado y recibió como respuesta del director, Fabián Pérez, que estaban haciendo limpieza”; indicó.



Fernández recordó que desde la pandemia por el Covid-19 se viene denunciando la falta de insumos en el centro de salud público. “No se entiende porqué en Cinco Saltos no se han dado los cuidados necesarios para mantenerlos estériles, sin mugre y cuidándolos de que no estén mojados, mientras a los pacientes se les solicita colaboración con agujas y jeringas en caso que necesiten hacer extracciones o algún inyectable”.



Aseguraron que por la falta de cuidado se “tiraron” millones de pesos a la basura. Pidieron que el ministerio de Salud “tome cartas” e investigue a la dirección del hospital y a los jefes de áreas responsables.