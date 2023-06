Se conoció por qué no se recolecta la basura en Neuquén, después de 10 días

Desde hace diez días que no se normalizó el servicio de recolección de basura en la ciudad

La basura domiciliaria en la ciudad de Neuquén continuó acumulándose en algunos sectores sin que se tenga certeza respecto a la fecha en la que se normalizará el servicio. A los reclamos que se hicieron desde la oposición al MPN en el Concejo Deliberante se sumó el defensor de Pueblo, Ricardo Riva, quien hizo mención a que la acumulación de residuos en la vía pública «atenta contra la salud de la población».

La basura comenzó a acumularse el fin de semana extralargo del 19 y 20 de este mes y fue llamativo que no hubo ningún tipo de información oficial aclaratoria sobre las razones por las que el servicio, el más eficiente de los concesionados en la ciudad, se resintió a niveles casi inexistentes en ciertos sectores. Cliba publicó un comunicado y culpó a una protesta de los empleados. Ayer se llegó a un acuerdo y el sindicato de camioneros informó que iba a realizar una asamblea informativa para comunicar a los trabajadores las características del acuerdo.

Desde el municipio sólo se indicó que el servicio se iba a normalizar con el transcurso de los días. En ciertos barrios no se recolecta la basura desde que terminó el fin de semana largo, es decir hace diez días.

A partir de reclamos de vecinos que solicitaron la intervención de la Defensoría del Pueblo ante la falta de respuesta del Municipio a sus reclamos vinculados con las falencias en el servicio de recolección de residuos, el defensor del pueblo solicitó al Ejecutivo Municipal que garantice la prestación del servicio público, básico y fundamental de recolección de residuos en la Ciudad.

Subrayó que la acumulación de residuos en la vía pública atenta contra la salud de la población.

El contrato de concesión de la recolección de la basura en Neuquén está a punto de vencer y existen diferencias en torno al precio que se va a recontratar el nuevo servicio.

En plena campaña electoral, el intendente Mariano Gaido aseguró que la recolección de residuos a partir del servicio que brinda Cliba hace que la ciudad «sea una de las más limpias del país». Recordó que tiene el servicio seis de siete días de la semana y que iba a ser fortalecido incorporando 307 nuevos contenedores de un metro cubico para separar los residuos.

En febrero de este año se había publicado el pliego de bases y condiciones para la adjudicación del servicio de recolección de residuos en la ciudad y la administración de Centro Ambiental Neuquén, el vertedero regional que además recibe la basura de otras ciudades.

Ante el silencio de la municipalidad de Neuquén, la empresa Cliba publicó un comunicado en sus redes sociales dirigido a los vecinos de la ciudad de Neuquén.

Contrariamente a lo que se había dejado trascender en el sentido de que la municipalidad no había pagado un dinero extra por el servicio el fin de semana largo, Cliba indicó que el inconveniente es «el quite de colaboración de un grupo de empleados».

En el comunicado informó que está resolviendo esa situación y que está trabajando con personal y equipos de refuerzo para normalizar la recolección de la basura.

El comunicado lo publicó en la jornada de este jueves 29 de junio, es decir 9 días después de que se comenzara a observar la falencia en el servicio concesionado de la ciudad de Neuquén.

«Con el compromiso de siempre, nuestros esfuerzos están abocados a resolver esta situación a la mayor brevedad», finaliza el comunicado.

El concejal Marcelo Bermúdez indicó que el municipio les había indicado que a los fines de achicar costos, había uno o dos días en los cuales no se iba a prestar servicio durante el fin de semana largo.

Advirtió que con el paso de los días y la no normalización de la recolección de la basura obligó al mismo personal municipal a realizar la recolección en algunos lugares del centro de la ciudad.

Adelantó a RTN que va a presentar un proyecto de comunicación para que expliquen realmente cuál es el verdadero sentido que tiene esta situación «que realmente no la hemos vivido nunca en la ciudad de Neuquén. Yo no recuerdo en la administración de Pechi (Quiroga) una situación similar a la que estamos viviendo ahora».

En la anterior administración el contrato de recolección de la basura se negociaba cada cinco años y el último plazo vencía este año.