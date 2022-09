El crecimiento del Femenino

Durante las últimas cuatro décadas fui testigo del crecimiento del fútbol femenino de Neuquén. A comienzos de los 80 en la capital neuquina éramos varias las niñas que lo jugábamos y en la mayoría de los casos lo practicábamos en solitario o con los compañeros de la escuela porque no conocíamos a otras jugadoras.

Esto generaba que muchas nos sintiéramos solas, que pensáramos que éramos “raras”, que nos planteáramos si estaba bien que nos gustara ese deporte del que todos nos decían que era de varones. Si bien se conocen casos de mayor antigüedad, aquellas pequeñas que hoy tienen más de cuarenta años, fueron una de las primeras camadas -de las que se tiene registro fotográfico- en “copar las canchas” de la ciudad y se convirtieron así en lo que hoy conocemos como Pioneras (término empleado a partir de la recopilación que la pionera y referente nacional Lucila “Lucky” Sandoval llevó a cabo sobre la historia de la disciplina en el país que permitió establecer el 21 de agosto como el Día de la Futbolista Argentina).

El camino de las mujeres y disidencias en el fútbol, como en tantos otros ámbitos, nunca fue ni es fácil. Nos enfrentamos a prejuicios propios y ajenos, a la discriminación, a la violencia y a las trabas que se nos ponen permanentemente. Aunque hasta ahora han sido pocas las oportunidades reales que este deporte ha tenido en nuestra región, el crecimiento del futfem se ve en las plazas, en las escuelas, en las canchitas barriales, en los torneos comerciales y en las ligas oficiales. Cada vez más niñas y adolescentes se suman y también lo hacen muchas adultas que años atrás no se atrevieron o no pudieron porque las tareas diarias con las que cargan no siempre les permiten tener tiempo para realizar ejercicios físicos y recreativos.

A veces cuando se habla del Femenino se comete el error de referirse solo a las jugadoras. Sin embargo, creo que el análisis debe ser integral: se trata del desarrollo de las mujeres y de las disidencias en el fútbol. Esta mirada abarca a futbolistas, entrenadoras, ayudantes, árbitras, dirigentes, periodistas que difunden, familias que van a la cancha, profesionales de distintas disciplinas y personas de todas las edades que desde su lugar suman al progreso de la actividad.

Dato 21 de agosto se celebra el Día de la Futbolista Argentina en honor a los 4 goles que convirtió Elba Selva en 1971.

Si bien el talento de las deportistas neuquinas siempre estuvo, las nuevas generaciones corren con ventaja respecto de nosotras puesto que en mi época aprendíamos como podíamos y copiábamos movimientos de nuestros compañeros ya que se conocía poco del Femenino en el país. Hoy las niñas pueden aprender con sus pares en escuelitas, siguen en redes sociales a jugadoras de todo el mundo, pueden ver videos de entrenamientos de equipos de primer nivel, tienen un fuerte sentido de pertenencia a la actividad, y muchas sueñan con llegar a clubes de Buenos Aires y a la Selección Argentina porque saben que no es imposible.

Aquellas niñas de la década del ochenta son las Pioneras de la ciudad, las que abrieron camino para las que vinieron atrás. Las que a fuerza de talento, perseverancia, convicción y coraje buscaron su felicidad en un deporte y le mostraron a las demás que sí se puede, que el fútbol es nuestro, que debemos apropiarnos de él y cuidarlo. Reconocerlas y ponerlas en valor nos permite dimensionar el camino recorrido y afianzar las bases para que nuestras niñas y adolescentes tengan las oportunidades que nosotras no tuvimos. Eso sí, la construcción debe ser colectiva: mujeres, varones y disidencias de todas las edades debemos involucrarnos y trabajar en conjunto para que el fútbol femenino de Neuquén tenga el real y sostenido desarrollo que merece.

Por Carolina Magnalardo. Directora del departamento de Fútbol Femenino de Lifune.