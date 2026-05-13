Suspensión de las clases en Bariloche este miércoles 13 de mayo: qué pasa con el turno tarde

La decisión fue comunicada oficialmente por el Consejo Escolar Zona Andina a través de los sitios oficiales. El foco está puesto en garantizar las condiciones de higiene tras una jornada de cortes generalizados en diversos sectores de la ciudad.

Únicamente establecimientos que sufrieron la interrupción del suministro de agua el martes 12 se encuentran sin clases. Es decir, aquellos afectados por las tareas de reparación y mantenimiento de la red por parte de la empresa estatal Aguas Rionegrinas

¿Qué pasará con el turno tarde?

Desde el organismo educativo aclararon que la situación se monitorea minuto a minuto. Durante el transcurso de la mañana se informará la decisión para el turno vespertino, la cual dependerá exclusivamente de la normalización del servicio en cada edificio escolar.

Se recomienda a los padres y tutores mantener el contacto con los directivos de cada institución para conocer la realidad particular de cada colegio antes de movilizar a los estudiantes.