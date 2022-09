El desafío de ir hacia una justicia eficiente

El desafío es modelar, proyectar y ejecutar una justicia eficiente. Cuando me refiero a “una justicia”, en realidad, digo “funcionamiento de los tribunales y la actuación de las abogadas y abogados”. La justicia no es un dominio de uno u otro sector, ni tampoco se trata solo de racionalizar la respuesta del derecho o delimitar formalmente sectores para burócratas del derecho. El propósito, es elaborar acciones y procedimientos de naturaleza civil, comercial, de familia, laboral, que serán luego interpretados, administrados y empleados por un tribunal y las partes, representadas por abogadas y abogados, para asegurar la determinación justa, rápida y económica de derechos individuales y colectivos.

Para esa tarea, desde la colegiación, organizamos capacitaciones y cursos permanentes para profesionales tanto en ejercicio público como privado, procuramos reclamar y proponer medidas para el mejoramiento de la respuesta judicial y otras labores. También, llevamos adelante una encuesta, donde como profesionales del derecho, debíamos contestar si pensábamos que la administración de justicia actual era eficiente. Pues bien, el resultado fue que el 92,2% de las abogadas y abogados que contestaron la encuesta evaluó como “no eficiente”. Ese resultado, nos coloca en el personaje de la novela de Miguel de Unamuno “San Manuel Bueno, mártir”, ese cura que deja de creer en la vida eterna, pero como lleva muchos años haciéndolo resuelve no decirlo y no invadir de angustia a sus feligreses. Nosotros, en nuestro caso, no nos hemos callado, lo hemos difundido y trabajamos para revertir esa marcha y, por ende, esa percepción.

En la ciudad de Neuquén se encuentran en trámite alrededor de 39.861 juicios civiles, comerciales, laborales y de familia. Si advertimos que en cada juicio hay dos partes, por lo menos, existen 79.722 personas individuales y empresas que tienen un conflicto en tribunales. Si conectamos ese resultado para dos personas más, sean familiares, trabajadores o relaciones comerciales pues, puede el juicio ser “causa” de dificultades o beneficios, llegamos a que 159.444 sujetos en la ciudad que seguramente perciben una justicia “no eficiente”.

Frente a ello, vemos con satisfacción que existan dos comisiones en la Legislatura en la tarea de elaborar una ley procesal familiar y un nuevo código civil y comercial, normas futuras en las que nos comprometemos a participar como abogacía organizada, porque somos parte de la “justicia” que debe ser justa, rápida, económica y eficiente. Para esa tarea, tienen que fijarse instancias prejudiciales o pre contenciosas, hay que evitar el ingreso de tantos juicios, seguir el modelo de la justicia penal de esta Provincia [por casos] y establecerse medios alternativos de solución, mediación, conciliación, arbitraje y similares, que puedan ser propuestas en cualquier estado del juicio.

También, incorporar inteligencia artificial y que el proceso sea digital; asegurando la dimensión dialéctica por medio del contradictorio; legalidad del procedimiento; que los casos se resuelvan por leyes aplicables conforme la constitución y los tratados de derechos humanos; se asegure el multiculturalismo; en cuestiones patrimoniales y de empresas prohibir el activismo judicial; se contemple el juicio por jurado para materias específicas; se incorpore el sentido común en el razonamiento de las juezas y jueces y que los fallos sean claros y motivados; finalmente fijar reglas de plazos razonables para cada proceso.

Como enseña un jurista italiano, hay que trabajar hacia la decisión justa, a lo que agrego: rápida, económica y eficiente.

Por Marcelo Iñiguez. Presidente del Colegio de Abogados de Neuquén