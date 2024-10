El intendente Cortés, extrañado por el rechazo del banco Nación al pago de tasas en Bariloche

El intendente de Bariloche Walter Cortés reivindicó el derecho del municipio a cobrarle la tasa de Inspección, Seguridad e Higiene al banco Nación, luego de las quejas por esa imposición que expresó ayer el presidente de la entidad, Daniel Tillard, durante una visita a esta ciudad.

Cortés dijo no tener noticias de que exista un litigio judicial planteado por el banco estatal, y se declaró extrañado por la actitud asumida por Tillard. Recordó que el Nación desde hace años actúa como agente financiero del municipio, administra el pago de sueldos del personal y la relación siempre fue “muy buena”, hasta que surgió este punto de confrontación.

“Todas las entidades bancarias pagan esta tasa -dijo el intendente-. El crédito que te dan se lo cobran con intereses, nada es gratis, entonces sobre eso pagan la tasa, el banco Nación como cualquiera”.

Dijo además que el edificio del banco tiene 40 metros de frente, en plena calle Mitre y es el municipio quien garantiza la limpieza y mantenimiento de ese tramo.

Cortés manifestó su malestar con las formas que eligió el presidente del banco para presentarse en la ciudad, donde mantuvo reuniones con algunas empresas, como Invap y brindó una conferencia de prensa.

Cortés dijo que ayer por la tarde la diputada de La Libertad Avanza Lorena Villaverde se contactó con él para decirle que el titular del banco quería saludarlo por teléfono. “Cuando llega a una ciudad un funcionario de este nivel, antes que nada debería presentarse al intendente -sostuvo Cortés-. Yo ni me enteré que estaba, supe que tenía otras actividades y cuando Villaverde me llamó le dije que gracias, que no se moleste”.

Aun así, el mandatario municipal buscó evitar una escalada de la discusión con Tillard. Dijo que no tenía ganas de confrontar con nadie “y menos con un banco”. Agregó que “para que haya una pelea tienen que haber dos que quieran pelearse” y no pasa en este caso, al menos de su parte.

Sumas abultadas

El directivo del banco Nación dijo ayer en un contacto con periodistas que ya llevan pagados este año el equivalente de 1.200.000 dólares de tasas municipales en Bariloche. Entendió que ese gravamen funciona como un impuesto local al crédito. “Las tas locales obstaculizan el otorgamiento de créditos a las pymes y a las familias”, alegó.

En el mediodía de hoy, y al cabo de un acto en el que repartió homenajes mutuos con otros sindicalistas de Comercio, Cortés opinó que “normalmente cuando hay un problema” como el expuesto por el Banco Nación “uno se acerca a conversar”. Por eso le llamó la atención la actitud asumida por el funcionario nacional. Afirmó que estaba dispuesto para mantener un contacto directo y aclarar la situación y dijo «que se queden tranquilos, que no los vamos a embargar”.

El diputado nacional de JSRN y exministro de Economía de Río Negro, Agustín Domingo, también estuvo hoy en el Centro Cívico y consultado por este medio entendió también que el municipio tiene atribuciones para cobrar la tasa y gravar a las entidades bancarias y financieras como a cualquier otra actividad comercial, aunque “se podría discutir la alícuota”, que está entre las más altas.

Insistió en que no solo el Nación sino “todos los bancos la pagan” y recordó que el litigio entre las partes se remonta al gobierno anterior, cuando hubo demandas por la deuda tributaria acumulada por la centenaria entidad y hasta multas impuestas por el municipio.