El ordenamiento industrial en Cipolletti pone las chacras como límite

Cipolletti proyecta su futuro industrial con la premisa de aprovechar el impulso económico de la región sin resignar la identidad productiva que marcó el origen de la ciudad. La estrategia apunta a consolidar un perfil ligado a la logística, los servicios y la actividad comercial-industrial, antes que a la instalación de industrias pesadas o contaminantes. La rezonificación de sectores sobre las rutas 22, 151 y el tercer puente responden a esa planificación. Allí se habilitó el desarrollo de nuevos parques industriales privados, orientados principalmente a pequeñas y medianas empresas.

“Queremos que Cipolletti sea un hub logístico y comercial para la industria”, plantea Julio Dijkstra, secretario de Gobierno de Cipolletti. Los nuevos parques no se piensan únicamente como espacios para radicar empresas. Los proyectos contemplan también frentes comerciales, edificios corporativos, espacios de coworking, estaciones de servicio y hasta propuestas vinculadas con la hotelería. “La idea es que logística, servicios y actividad comercial funcionen como las tres patas de un desarrollo que acompañe el crecimiento regional, particularmente el impulsado por Vaca Muerta”, explicó Dijkstra.

“Queremos que Cipolletti sea un hub logístico y comercial para la industria” Julio Dijkstra, secretario de Gobierno de Cipolletti

El ordenamiento industrial está pensado, a la vez, como una forma de poner límites al avance sobre las chacras. Permite determinar dónde se puede producir, desarrollar actividades comerciales y logísticas y dónde construir viviendas. La estrategia parte de la convicción de que la agricultura es parte de la identidad de Cipolletti.



Mientras, el parque industrial histórico, ubicado en el casco de la ciudad, continúa siendo el único que actualmente registra actividad industrial o comercial. El predio ya no cuenta con tierras municipales disponibles, pero en su sector norte quedaban hectáreas sin desarrollar que ahora comenzaron a comercializarse y a incorporarse al nuevo desarrollo.



Además, el municipio anunció obras de infraestructura, como la construcción de cordones cuneta, la nivelación y la reparación de los sistemas pluviales, con el objetivo de mejorar el drenaje de un sector que suele presentar problemas cuando llueve.

Voces empresariales

AC SAT SRL – RSV Inteligencia Operativa es una empresa de tecnología con más de 20 años de trayectoria en gestión y monitoreo de activos para sectores como energía, minería, logística, agroindustria, transporte y servicios. Construyen una nueva base operativa central en el Parque Industrial de Cipolletti. Para Andrés Donnadieu, socio fundador de la empresa, “el parque puede convertirse en un hub para retener talento especializado en la zona, atraer más empresas de base tecnológica, y sostener el crecimiento de compañías, sin necesidad de relocalizarse fuera de la región.

Pablo Poblete, gerente comercial de WFS Desarrollos, destacó el avance del Distrito Logístico e Industrial (DLI) sobre la Ruta 22, en la zona del tercer puente, para acompañar la llegada de empresas que buscan insertarse en los alrededores de Vaca Muerta, para ofrecer distintos tipos de servicios. “Es el primero de Río Negro, en cumplimentar todos los requerimientos de la Ley Provincial de Parques Industriales”, afirmó. Y agregó: “Vemos que Cipolletti está trabajando en poder brindar la infraestructura necesaria, que permita un crecimiento más ordenado y planificado”.

Tomás Rossi, fundador de TMS Construcciones, destacó el Polo Logístico y Administrativo de Cipolletti (PLAC) que están desarrollando en la zona del tercer puente. “El objetivo es concentrar en un lugar estratégicamente ubicado muchas oficinas de la industria petrolera que hoy están desparramadas por varios lados, y sumarles depósitos y bases logísticas”, explicó. En cuanto al crecimiento de la ciudad afirmó que: “Está creciendo, hay muchas empresas que deciden instalarse en Cipolletti”. También resaltó que la ciudad potencie la ubicación sobre la Ruta 22, por donde circula la industria vinculada a Vaca Muerta.