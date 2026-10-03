Se mantienen activas las alertas por nieve y viento en la Cordillera: ¿llegan las ráfagas intensas al Alto Valle y Viedma?

Tras las lluvias registradas el viernes y el marcado descenso de temperaturas en la Patagonia, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un nuevo combo de alertas que complicarán la jornada de este sábado 3 de octubre.

El temporal que combinará viento fuerte y nevadas intensas afectará principalmente a la Cordillera, sin embargo no se descarta que las ráfagas intensas lleguen hasta el Alto Valle y Viedma.

La Cordillera bajo alerta por nieve y viento: el detalle del pronóstico

El organismo nacional informó que este área será afectada desde temprano por nevadas persistentes de variada intensidad. Tras esto detalló que se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 30 cm. En tanto, en las regiones de menor elevación, la precipitación puede darse en forma de lluvia.

Respecto al viento, agregaron que se prevén velocidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Estas son las condiciones que se esperan para Bariloche y Villa La Angostura:

Villa La Angostura: Mínima de 0 °C y máxima de 3 °C . Lluvias y nevadas previstas para la mañana, tarde y noche (40 – 70% prob. de precipitación) . Vientos del este a 32-41 km/h en la mañana , 42-50 km/h en la tarde y 32-41 km/h en la noche ; con ráfagas de 60-69 km/h por la mañana , 70-78 km/h por la tarde y 42-50 km/h por la noche .

Mínima de 0 °C y máxima de 3 °C . Lluvias y nevadas previstas para la mañana, tarde y noche (40 – 70% prob. de precipitación) . Vientos del este a 32-41 km/h en la mañana , 42-50 km/h en la tarde y 32-41 km/h en la noche ; con ráfagas de 60-69 km/h por la mañana , 70-78 km/h por la tarde y 42-50 km/h por la noche . San Carlos de Bariloche: Mínima de 0 °C y máxima de 3 °C. Lluvias y nevadas durante la mañana, tarde y noche (40 – 70% prob. de precipitación). Vientos del este a 32-41 km/h por la mañana, 42-50 km/h por la tarde y 32-41 km/h en la noche; con ráfagas de 60-69 km/h en la mañana y tarde, y 42-50 km/h en la noche.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

Durante la jornada, el Alto Valle registrará una máxima de 18°C y una mínima nocturna de 6°C. La probabilidad de precipitaciones son bajas, pero el pronóstico resaltó que podrían aparecer algunos chaparrones aislados, sobre todo durante la tarde y noche.

El viento cobrará mayor protagonismo con velocidades promedio de 312-41 km/h y ráfagas que alcanzarán los 69 km/h por la tarde.

Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén:

General Roca: Mínima de 6 °C y máxima de 18 °C . Por la mañana se prevé cielo parcialmente nublado (0% prob. precipitación) ; por la tarde, condición ventosa (0 – 10% prob. precipitación) ; y por la noche, mayormente nublado (0 – 10% prob. precipitación) . Vientos del este a 32-41 km/h en la mañana y la tarde , y del noreste a 23-31 km/h en la noche ; con ráfagas de 60-69 km/h durante la mañana y la tarde , y de 51-59 km/h por la noche .

Mínima de 6 °C y máxima de 18 °C . Por la mañana se prevé cielo parcialmente nublado (0% prob. precipitación) ; por la tarde, condición ventosa (0 – 10% prob. precipitación) ; y por la noche, mayormente nublado (0 – 10% prob. precipitación) . Vientos del este a 32-41 km/h en la mañana y la tarde , y del noreste a 23-31 km/h en la noche ; con ráfagas de 60-69 km/h durante la mañana y la tarde , y de 51-59 km/h por la noche . Neuquén: Mínima de 6 °C y máxima de 17 °C. Por la mañana estará parcialmente nublado con 0% de probabilidades de precipitación; por la tarde, ventoso (0 – 10% prob. precipitación); y por la noche, mayormente nublado (0 – 10% prob. precipitación). Vientos del este a 32-41 km/h en la mañana y tarde, rotando al noreste a 23-31 km/h por la noche; con ráfagas de 60-69 km/h en la mañana, 70-78 km/h en la tarde y 51-59 km/h por la noche.

El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

La costa rionegrina registrará mejor tiempo. Se prevé una temperatura máxima de 19 °C, ráfagas de hasta 50 km/h durante la noche y sin probabilidad de lluvia.

Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste: