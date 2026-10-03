Horóscopo chino de Ludovica Squirru: el Perro marca la energía de este sábado 3 y hay un signo en choque

La energía del Perro domina este sábado 3, según las predicciones compartidas por Ludovica Squirru. La jornada llega con Luna en cuarto menguante, buenas alianzas para varios signos y una advertencia especial para el Dragón.

El horóscopo chino de este sábado 3 llega marcado por la energía del Perro, un signo asociado con la lealtad, el compromiso y los vínculos. De acuerdo con el mensaje compartido por Ludovica Squirru, será una jornada especialmente favorable para tomar decisiones que impliquen acuerdos, responsabilidades y proyectos a largo plazo.

La Luna estará en cuarto menguante, mientras que el metal y el yang aparecen como las energías predominantes del día. El número indicado para la jornada es el 2.

Horóscopo chino: los signos con mejor energía este sábado

Según las predicciones de Ludovica Squirru, el Perro encontrará concordias y afinidades con varios animales del zodíaco chino.

Los signos que aparecen mejor aspectados son:

Tigre

Conejo

Serpiente

Caballo

Mono

Gallo

Perro

Para quienes pertenecen a estos signos, el sábado puede favorecer especialmente los encuentros, las conversaciones importantes y los proyectos compartidos.

El Dragón deberá tener más cuidado

El signo que aparece en choque con la energía del día es el Dragón. Esto no necesariamente anticipa una jornada negativa, pero dentro de la interpretación tradicional del horóscopo chino invita a actuar con mayor cautela.

Puede ser conveniente evitar discusiones innecesarias, decisiones impulsivas o situaciones que generen tensión y tomarse un poco más de tiempo antes de avanzar con cuestiones importantes.

Qué recomienda hacer Ludovica Squirru este sábado 3

El consejo diario presenta una particularidad: es una jornada considerada favorable para asumir compromisos y consolidar decisiones.

Entre las actividades recomendadas aparecen casarse, comprometerse, viajar, cavar, cimentar y mudarse. También se menciona como un buen momento para orar o decretar, prácticas vinculadas a expresar deseos, intenciones o propósitos.

En cambio, la recomendación es evitar ir al médico o realizar construcciones durante esta jornada.

Así, el Perro propone un sábado enfocado en los compromisos, los vínculos y las decisiones que buscan proyectarse hacia el futuro, mientras que el cuarto menguante invita también a revisar qué vale la pena sostener y qué conviene empezar a dejar atrás.