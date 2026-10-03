Cierre total de Pino Hachado por nieve: cuál es el estado de los otros pasos a Chile hoy, sábado 3 de octubre
Vialidad Nacional informó el cierre temporal de Pino Hachado. A continuación, el detalle actualizado sobre el estado de las rutas y el resto de los cruces hacia Chile ubicados en Neuquén y Río Negro, una guía clave para transitar por la cordillera.
Los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro iniciaron otra jornada complicada por las condiciones climáticas. La situación afectó principalmente los cruces fronterizos ubicados más al norte de la región neuquina.
Ante la presencia de hielo y nieve sobre la calzada, Vialidad Nacional recomendó extremar las precauciones al circular este sábado 3 de octubre.
Cierre temporal de Pino Hachado: el estado de los pasos a Chile
Vialidad informó el cierre total y preventivo de Pino Hachado. A través de un informe actualizado a las 07:25 se comunicó que el paso se encuentra intransitable debido a que la calzada amaneció con hielo y nieve.
A continuación, el reporte actualizado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile:
|Paso Fronterizo
|Provincia / Ruta de Acceso
|Estado al 03/10/2026
|Horario de Atención
|Observaciones y Detalles Oficiales
|Cardenal Samoré
|Neuquén / Río Negro (RN 231)
|HABILITADO con precaución
|08:00 a 19:00 hs
|Habilitado para todo tipo de vehículos (transporte de carga y vehículos livianos/particulares). Calzada mojada, bajas temperaturas y posible presencia de hielo en sectores de alta montaña. Portación obligatoria de cadenas físicas.
|Mamuil Malal
|Neuquén (RP 60 / Junín de los Andes)
|HABILITADO con precaución
|08:00 a 19:00 hs
|Tramo de ripio afectado por barro y heladas matinales. Baja adherencia. Portación obligatoria de cadenas físicas.
|Icalma
|Neuquén (RP 13 / Villa Pehuenia)
|HABILITADO con precaución
|08:00 a 19:00 hs
|Habilitado para vehículos menores y 4×4. Tramo con sectores de sombra, hielo acumulado en alta montaña y barro. Portación obligatoria de cadenas.
|Hua Hum
|Neuquén (RP 48 / San Martín de los Andes)
|HABILITADO con precaución
|08:00 a 20:00 hs
|Paso mixto (terrestre y lacustre). Ripio poceado con sectores de barro. Portación obligatoria de cadenas e imprescindible reserva previa en barcaza.
|Pérez Rosales
|Río Negro (Bariloche / Puerto Blest)
|HABILITADO
|08:00 a 18:00 hs
|Paso lacustre/turístico operativo con normalidad, sujeto a las condiciones de navegabilidad en el lago.
|Pichachén
|Neuquén (RP 6 / El Cholar)
|INHABILITADO / CERRADO
|Temporada invernal
|Inhabilitado por período de veda invernal debido a la acumulación de nieve.
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