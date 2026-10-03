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Cierre total de Pino Hachado por nieve: cuál es el estado de los otros pasos a Chile hoy, sábado 3 de octubre

Vialidad Nacional informó el cierre temporal de Pino Hachado. A continuación, el detalle actualizado sobre el estado de las rutas y el resto de los cruces hacia Chile ubicados en Neuquén y Río Negro, una guía clave para transitar por la cordillera.

Keila Giles

Por Keila Giles

El estado oficial de rutas y pasos a Chile.

El estado oficial de rutas y pasos a Chile.

Los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro iniciaron otra jornada complicada por las condiciones climáticas. La situación afectó principalmente los cruces fronterizos ubicados más al norte de la región neuquina.

Ante la presencia de hielo y nieve sobre la calzada, Vialidad Nacional recomendó extremar las precauciones al circular este sábado 3 de octubre.

Cierre temporal de Pino Hachado: el estado de los pasos a Chile

Vialidad informó el cierre total y preventivo de Pino Hachado. A través de un informe actualizado a las 07:25 se comunicó que el paso se encuentra intransitable debido a que la calzada amaneció con hielo y nieve.

A continuación, el reporte actualizado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile:

Paso FronterizoProvincia / Ruta de AccesoEstado al 03/10/2026Horario de AtenciónObservaciones y Detalles Oficiales
Cardenal SamoréNeuquén / Río Negro (RN 231)HABILITADO con precaución08:00 a 19:00 hsHabilitado para todo tipo de vehículos (transporte de carga y vehículos livianos/particulares). Calzada mojada, bajas temperaturas y posible presencia de hielo en sectores de alta montaña. Portación obligatoria de cadenas físicas.
Mamuil MalalNeuquén (RP 60 / Junín de los Andes)HABILITADO con precaución08:00 a 19:00 hsTramo de ripio afectado por barro y heladas matinales. Baja adherencia. Portación obligatoria de cadenas físicas.
IcalmaNeuquén (RP 13 / Villa Pehuenia)HABILITADO con precaución08:00 a 19:00 hsHabilitado para vehículos menores y 4×4. Tramo con sectores de sombra, hielo acumulado en alta montaña y barro. Portación obligatoria de cadenas.
Hua HumNeuquén (RP 48 / San Martín de los Andes)HABILITADO con precaución08:00 a 20:00 hsPaso mixto (terrestre y lacustre). Ripio poceado con sectores de barro. Portación obligatoria de cadenas e imprescindible reserva previa en barcaza.
Pérez RosalesRío Negro (Bariloche / Puerto Blest)HABILITADO08:00 a 18:00 hsPaso lacustre/turístico operativo con normalidad, sujeto a las condiciones de navegabilidad en el lago.
PichachénNeuquén (RP 6 / El Cholar)INHABILITADO / CERRADOTemporada invernalInhabilitado por período de veda invernal debido a la acumulación de nieve.


Temas

Chile

Neuquén

Paso Cardenal Samoré

Pino Hachado

Río Negro

Los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro iniciaron otra jornada complicada por las condiciones climáticas. La situación afectó principalmente los cruces fronterizos ubicados más al norte de la región neuquina.

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